"Спектр-РГ" помог ученым в 15 раз улучшить рентгеновскую карту неба

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" в 15 раз превзошла по чувствительности своего предшественника, немецкий телескоп ROSAT (1990-1999 годов), который получил первую полную карту неба в рентгеновских лучах. Об этом сообщил главный научный сотрудник ИКИ РАН академик РАН Марат Гильфанов на научной конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (HEA-2023).

"В рамках нашего обзора будет получена рекордная по однородности и величине выборка квазаров и скоплений галактик. По тем данным, которые уже у нас есть, мы превзошли единственный другой полный обзор неба, подготовленный при помощи ROSAT, в 15 раз по чувствительности. Это позволяет нам изучать самые разные рентгеновские объекты как внутри диска Галактики, так и на очень больших расстояниях от нее", - заявил Гильфанов.

Как отметил астрофизик, в дополнение к рекордно высокой чувствительности, "Спектр-РГ" также превзошел ROSAT в разрешающей способности. И то, и другое позволило обнаружить за первые годы работы в десятки раз больше источников рентгеновского излучения, чем удалось сделать немецкой орбитальной обсерватории за все время ее функционирования на орбите.

По словам Гильфанова, астрономам удалось обнаружить свыше 1,5 млн рентгеновских источников, в том числе более миллиона квазаров, около 240 тыс. звезд и похожих на них объектов, а также порядка 30 тыс. скоплений галактик при помощи германского телескопа eROSITA, установленного на борту "Спектра-РГ".

Об обсерватории "Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC им. М. Н. Павлинского. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим.