В Волгограде в 2024 году приступят к испытаниям полиимидных пленок для гибких гаджетов

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Волгоградского государственного технического университета в 2024 году впервые приступят к испытаниям на российских предприятиях импортозамещающих прозрачных полиимидных пленок, использующихся в гибких гаджетах. Об этом ТАСС сообщил один из авторов проекта, аспирант и младший научный сотрудник кафедры "Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров" ВолгГТУ Александр Пичугин.

"Мы разработали новые прозрачные полиимидные пленки для использования в качестве компонентов высокотехнологичных гибких гаджетов: от раскладных и скручивающихся смартфонов и солнечных батарей до компактных биосенсоров. Несмотря на то, что в России на данный момент отсутствуют предприятия по производству полиимидных пленок, в них существует большая потребность. В следующем году планируется испытание синтезированных нами прозрачных пленок и других полиимидных материалов на предприятиях. Сейчас идет подготовка образцов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что коллектив волгоградских ученых запатентовал некоторые полиимиды и способы их получения, а также разработал метод молекулярного дизайна полиимидов с заданными свойствами. "С помощью квантово-химических расчетов мы предсказываем сочетания мономеров, то есть исходных компонентов наших полимеров - полиимидов, дающих лучшие свойства и на основе этих результатов целенаправленно синтезируем то, что требуется. При этом экономится множество времени и дорогостоящих реактивов", - добавил Пичугин.

По словам ученого, такой систематический подход к вопросу возможен только благодаря мультидисциплинарному подходу, при вовлечении специалистов из разных областей наук: физики, органической химии, науках о полимерах и химической технологии.

По данным ВолгГТУ, гибкие оптоэлектронные устройства продолжают развиваться быстрыми темпами. Спрос на гибкие полиимидные пленки растет благодаря их характеристикам: устойчивости к высоким температурам, химической стабильности, радиационной стойкости, хорошим механическим свойствам. Они являются наиболее подходящими материалами подложек для различных гибких устройств по сравнению с хрупкими неорганическими тонкими материалами, пленочными материалами, металлической фольгой и другими полимерами со слабой термостойкостью.

О работе по созданию полиимидных пленок

В Волгоградском государственном техническом университете полиимидной тематикой занимаются с 1970-х годов. А разработки в области именно прозрачных полиимидов с середины 2010-х годов ведет группа волгоградских химиков ВолгГТУ, в которую на данный момент входят Евгений Савельев, Елена Алыкова, Мария Наход и Александр Пичугин под руководством академика РАН Ивана Новакова. Ученые продолжают работать над улучшением свойств полиимидов, расширением спектра разрабатываемых полиимидных материалов, а также отрабатывают технологии для масштабирования изобретений.

"Сейчас мы занимаемся изучением влияния катализатора на процесс получения полимеров и конечные свойства полиимидной пленки. В дальнейшем планируем исследования в области применения наших полимеров в композиционных материалах", - рассказала ТАСС кандидат химических наук, преподаватель ВолгГТУ Мария Наход.

Ведущими странами - производителями полиимидов являются Корея, Китай, Япония и США. Синтезированные на базе ВолгГТУ полиимиды, по данным разработчиков, по диэлектрической проницаемости и оптическим свойствам не уступают промышленным зарубежным аналогам, а некоторые из разработанных пленок превосходят их.