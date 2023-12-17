В Британии выдали лицензию для первого в стране вертикального запуска космической ракеты

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Космодром Саксаворд, расположенный на Шетландских островах, получил от британского регулятора лицензию на осуществление ракетных запусков. Как сообщает телеканал Sky News, именно с него в следующем году планируется произвести первый в истории Великобритании вертикальный запуск космической ракеты.

Управление гражданской авиации королевства признало частный космодром, на постройку которого было потрачено около 30 млн фунтов ($38 млн) соответствующим необходимым требованиям безопасности и экологичности. Выданная лицензия позволяет осуществлять с северного острова Анст до 30 запусков в год. Ожидается, что среди первых космодромом воспользуются немецкие стартапы Rocket Factory Augsburg и HyImpulse, а также шотландская Skyrora.

Великобритания стала первым западным государством, которое начало осуществлять запуски на орбиту малых космических аппаратов с территории Европы. В представленном в марте 2021 года Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорилось о намерении Лондона играть значимую роль в мировой космической отрасли. Кроме того, сообщалось о планах вывести на орбиту около 2 тыс. спутников с британских космодромов к 2030 году.

Первый запуск спутников, осуществленный с британской территории в январе этого года, завершился неудачей. Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit была поднята на высоту 10,5 км модифицированным самолетом Boeing-747. Как говорилось в отчете об инциденте, запуск двигателей первой ступени и ее отделение прошли штатно, однако "техническая аномалия в двигателе второй ступени ракеты" помешала вывести спутники на орбиту.

Первые вертикальные космические запуски с территории Великобритании были запланированы на конец 2023 года, однако впоследствии сместились на 2024 год. Лицензия на осуществление космических запусков также есть у Spaceport Cornwall, расположенного в графстве Корнуэлл на западе Англии. На северном побережье Шотландии также ведется постройка космопорта Сатерленд.