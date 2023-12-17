В центре ускоренной селекции в Новосибирске получили пять урожаев пшеницы за 2023 год

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Пять урожаев пшеницы за этот год получено в единственном в России Центре коллективного пользования (ЦКП) для ускоренной селекции злаковых культур, запущенного на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН под Новосибирском в 2022 году. Пшеница вызревает в среднем за два месяца с момента посадки, рассказал ТАСС директор центра Кирилл Голохваст.

"На установках было получено пять урожаев в 2023 году. Среднее время от посадки до вызревания семян пшеницы составило 60 дней. Это позволяет существенно быстрее вести селекционные работы", - сказал Голохваст.

Центр построен по проекту "Хлеба России", который реализуется командой из 10 организаций: головная структура - Всероссийский институт генетических ресурсов растений (ВИР) им. Н. И. Вавилова, также принимают участие СФНЦА РАН, Курчатовский геномный центр, Нижегородский, Самарский, Омский аграрные научные центры, коммерческая фирма "Феномика", которая производит оборудование для фенотипирования, позволяющее в том числе создавать цифровые двойники селекции, и другие участники.

За год работы ЦКП был укомплектован дополнительно четырьмя установками по выращиванию. В каждой такой установке можно выращивать более 3 тыс. растений. Установки были модернизированы, в том числе новыми световыми элементами открытого типа, также источники света теперь имеют регулировку по спектру, есть возможность увеличивать долю дальнего красного и ближнего инфракрасного диапазонов, необходимых для ускорения смены фаз развития, цветения и созревания. Был усовершенствован климат-контроль, появилась система не только контроля температуры, но и имитации ветра.

Также в центре проводятся эксперименты с другими растениями: горох, соя, дикая соя, хлопчатник, картофель, одуванчик кок-сагыз, земляника, красника. Специалисты занимаются микроклональным (вегетативным) размножением растений. Следующим этапом запланировано техническое дооснащение, расширение возможностей регулировки спектрального диапазона освещения и монтаж установки для аэропонного выращивания растений.

О центре ускоренной селекции

Центр ускоренной селекции представляет собой так называемую спид-брид (speed-breed) камеру - специальное помещение, защищенное от дневного света, оборудованное системой климат-контроля и специальными лампами, имитирующими весь спектр солнечного света, системой очистки воды и системой автополива. Земля под посадки завезена с полей Новосибирской области.

Ранее директор центра рассказал ТАСС, что также планирует вывести адаптированный к условиям Сибири сорт хлопчатника, который вызревает только в теплом климате. Ученые Самаркандского государственного университета в Узбекистане предоставят семена хлопчатника из коллекции вуза.