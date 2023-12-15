SNL: Ученые приспособили линии оптоволокна для наблюдений за морской вечной мерзлотой

ТАСС, 15 декабря. Геофизики и климатологи из США разработали подход, позволяющий использовать уже существующие подводные линии оптоволоконной связи для ведения постоянных наблюдений за состоянием морской вечной мерзлоты, в том числе за ее температурой и порождаемыми ей выбросами метана. Об этом сообщила пресс-служба Сандийских национальных лабораторий (SNL).

"Одна из главных инноваций нашего проекта заключается в том, что мы научились использовать одну и ту же линию оптоволокна для замеров температуры и сбора акустических колебаний. Мы разработали систему, которая позволяет собирать оба типа данных удаленным образом, и уже получили массу интересных результатов наблюдений", - заявил научный сотрудник SNL Кристиан Стансиу, чьи слова приводит пресс-служба лабораторий.

На территории Арктики, помимо сухопутных запасов вечной мерзлоты, сопоставимые по объемам отложения скрываются на дне Северного Ледовитого океана. Эти залежи содержат в себе не только останки флоры и фауны, но и большие количества клатратов, спрессованных и замороженных соединений воды и метана, которые остаются стабильными при низких температурах, высоких давлениях или их комбинации.

Стансиу и его коллеги разработали подход, который позволит ученым наблюдать за температурой в этих отложениях, а также выявлять эпизоды резкого высвобождения метана в результате дестабилизации клатратов. Для этого можно использовать уже существующие линии оптоволоконной связи, которые проложены по дну Северного Ледовитого океана и приполярных регионов Атлантики и Тихого океана.

Оптоволоконный климатический мониторинг

Как отмечают физики, для получения подобных сведений достаточно пропустить через оптоволокно два лазерных луча на разных длинах волн и проследить за тем, как будет меняться спектр их излучения по мере движения через кабель. Отслеживая сдвиги в спектре, можно вычислить как температуру на дне моря, по которому проложена линия связи, а также уловить колебания, порожденные взрывообразным высвобождением метана и другими переменами в рельефе и структуре дна Северного Ледовитого океана.

Работу этого подхода ученые проверили на оптоволоконном кабеле, который проложен у северных берегов Аляски рядом с радарной станцией Оликток. Используя эту линию связи, ученые смогли измерить температуры дна Северного Ледовитого океана на расстоянии в 28-35 км от берега, открыть ранее неизвестные залежи морской вечной мерзлоты в данном регионе заполярья, а также обнаружить конусообразные скопления льда, поднимающиеся из глубин грунта ко дну океана.

"Данный подход позволяет непрерывно наблюдать за температурой грунта, что даст возможность проследить за сезонными и годичными колебаниями. Особенно интересным будет поиск необъяснимых "теплых пятен" на дне океана, где к поверхности, вероятно, пробиваются потоки теплой воды, насыщенные углеводородами. Изучение этих подводных ключей поможет нам более точно оценить скорость потепления океана и темпы глобального потепления", - подытожила научный сотрудник SNL Дженнифер Фредерик, чьи слова приводит пресс-служба лабораторий.