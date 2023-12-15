Эксперты: российские ученые среди мировых лидеров в лечении патологий сердца

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские ученые входят в топ мировых лидеров по хирургическому лечению аорты, а также в четверку компаний, способных производить дизельные двигатели с коэффициентом полезного действия 50%. Об этом заявили лауреаты премии правительства РФ в области науки и техники за 2023 год на церемонии награждения, которую проводил премьер Михаил Мишустин.

Руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Научно-клинического центра №1 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Юрий Белов удостоился премии за разработку новых методов хирургического лечения и диагностики пациентов с критическим состоянием при патологии аорты и сердца. В своей речи Белов сравнил аорту с "нефтепроводом в организме, чинить который труднее, чем сердце".

"Мы взяли на себя эту ответственность лет 20 назад. Наша команда посвятила ей практически всю жизнь, и сейчас мы получили результаты мирового уровня. Мы вышли - три клиники в мире, которые делают аорты с такими результатами, как мы", - рассказал Белов. Он также отметил, что на основании отечественной ресурсной базы его коллектив создал отечественный протез аорты для гибридной аортальной хирургии, который не имеет аналогов в мире.

Другой лауреат, заместитель генерального директора ПАО "Камаз" Ирек Гумеров, награжден премией за разработку и организацию производства семейства дизельных рядных шестицилиндровых двигателей с высокими экологическими и удельными показателями для межотраслевого применения.

"Двигатель, который мы представляем, - тоже всего несколько в мире в таком классе - это тот, который достиг КПД 50%. Это "топ мировой уровень", - отметил Гумеров. Он подчеркнул, что такие двигатели могут делать только четыре компании во всем мире.