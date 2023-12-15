В России в 2024 году откроют еще 160 лабораторий, которыми руководят молодые ученые

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Еще 160 лабораторий для молодых ученых откроется в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Особо хочу подчеркнуть, что повышается не только значимость науки, но и интерес к ней. В эту сферу идет все больше нашей молодежи - смелых, амбициозных исследователей", - сказал он на церемонии вручения премий кабмина в области науки и техники за 2023 год.

"В рамках профильного национального проекта открыто свыше 700 лабораторий, которыми руководят как раз молодые ученые до 39 лет, а к концу следующего года будет создано еще 160 таких, и туда, конечно, будет вовлечено много талантливых ребят, разработчиков, которые так или иначе занимаются очень важным направлением для страны: решают задачи и способствуют как раз проведению мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий", - добавил глава правительства.

Мишустин отметил, что в этом году в этих мероприятиях приняли участие 20 млн человек. "Искренне рассчитываю, что многие из них станут развиваться в научной сфере профессионально", - заключил премьер.