Глава РАН заявил о необходимости проработки законодательной базы для развития нейросетей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Необходимо тщательно проработать законодательную базу для развития нейросетей, поскольку они уже широко применяются и в сфере обеспечения безопасности, заявил ТАСС президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников.

"Взрывной рост в области нейронных сетей постоянно обсуждается на площадке Российской академии наук. Нейронные сети уже сейчас меняют нашу повседневную жизнь, открывают огромные возможности для развития промышленности, экономики. Вместе с тем необходимо очень внимательно отнестись к вызовам, которые этот рост может за собой повлечь - в том числе в социальной сфере, на рынке труда, тщательно проработать законодательную базу для развития нейронных сетей. Ведь ни для кого не секрет, что нейронные сети уже сегодня широко применяются в военной сфере и других областях, которые напрямую касаются безопасности людей", - сказал он.

Глава академии наук отметил, что вопросом так называемого "доверенного искусственного интеллекта" активно занимаются ученые из институтов РАН. Эта тема обсуждалась и в ходе Общего собрания членов РАН, прошедшего 12-13 декабря 2023 года, как один из важных аспектов укрепления научно-технологического суверенитета.

Доверенный ИИ - направление исследований, которое изучает проблемы создания надежных и безопасных для человека систем, использующих технологии искусственного интеллекта.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря отметил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, но надо сделать все, чтобы быть одними из лидеров в этом направлении. По словам академика Сергеева, необходимо "повысить прозрачность решений, принимаемых искусственным интеллектом", что приведет к росту доверия к ИИ.