Российские ученые создали молекулы, мешающие коронавирусу копировать свой геном

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Молекулярные биологи из России разработали несколько коротких цепочек из нуклеотидов, которые меняют структуру одного из самых стабильных участков в цепочке РНК коронавируса, что мешает ему копировать свой геном. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Как мы знаем, вирус постоянно мутирует, и даже вакцины теряют свою эффективность. Наши лекарства ее не потеряют, так как они реагируют на очень важную и консервативную структуру - псевдоузел в РНК коронавируса. За всю историю пандемии кодирующая эту структуру геномная последовательность практически не изменилась", - пояснила научный сотрудник ФНКЦ физико-химической медицины имени Лопухина (Москва) Екатерина Книжник, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.

Разработанные Книжник и ее коллегами молекулы представляют собой короткие цепочки, состоящие из молекул так называемых замкнутых нуклеиновых кислот. По своей природе они представляют собой близкие аналоги "букв" РНК и ДНК, модифицированные таким образом, что они приобретают повышенную стабильность. Цепочки из этих нуклеотидов, способные блокировать "чтение" определенных генов, сейчас рассматриваются в качестве основы для лекарств от рака.

Российские ученые заинтересовались, можно ли использовать цепочки из замкнутых нуклеиновых кислот для того, чтобы вывести из строя один конкретный участок в геноме коронавируса, отвечающий за сборку двух цепочек аминокислот, pp1a и pp1ab, которые играют важную роль в процессе сборки новых вирусных частиц. Данный регион РНК коронавируса при этом устроен таким образом, что он заплетается в особую петлю, которую биологи называют "псевдоузлом".

Присутствие "псевдоузла" заставляет рибосомы, клеточные белковые сборочные машины, переключаться между программами сборки pp1a и pp1ab. Российские биологи проверили, можно ли заблокировать эту петлю и тем самым нарушить процесс синтеза этих вирусных белков. Для решения этой задачи ученые изучили структуру "псевдоузла" и выявили в нем слабое место, которое можно было заблокировать при помощи короткой цепочки нуклеотидов, содержащей замкнутые нуклеиновые кислоты или их аналоги.

В результате этого исследователям удалось создать несколько молекул, которые активно блокировали взаимодействия между "псевдоузлом" и рибосомами и благодаря этому значительным образом замедляли размножение SARS-CoV-2 в двух типах культур человеческих клеток. Это позволяет использовать аналогичные цепочки нуклеотидов в качестве основы для универсальных лекарств от коронавируса, не теряющих эффективность долгое время, подытожили ученые.