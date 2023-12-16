Ученые выявили 19 семейств вирусов-бактериофагов, способствующих развитию астмы

ТАСС, 15 декабря. Европейские и канадские иммунологи обнаружили, что вероятность развития астмы у малолетних детей зависит не только от состава их бактериальной микрофлоры, но и от видового разнообразия 19 семейств вирусов-бактериофагов, присутствующих в их кишечнике. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

"Мы обнаружили, что на вероятность развития астмы значительно влияет видовое разнообразие 19 семейств бактериофагов из порядка Caudovirales. В этом отношении вирусы дополняют то, как на вероятность развития астмы влияет видовое разнообразие бактерий микрофлоры, что говорит о независимом характере их действия на риск развития этого заболевания", - сообщили исследователи.

Группа европейских и канадских иммунологов под руководством доцента Копенгагенского университета (Дания) Якоба Стокхольма наблюдала за здоровьем 647 детей годовалого возраста, родившихся в Копенгагене. Их родители согласились на всесторонний анализ состояния здоровья ребенка, в том числе изменений в составе его микрофлоры.

За последующие пять лет наблюдений астма развилась у 21% детей, что позволило ученым детально изучить, как особенности микрофлоры, в том числе видовой состав присутствующих в ней бактерий и вирусов, влияли на развитие данной болезни. Анализ подтвердил, что бактериальная микрофлора действительно влияет на шансы возникновения астмы, а также раскрыл аналогичную статистическую связь между кишечными вирусами-бактериофагами и астмой.

В частности, присутствие большого числа вирусов из порядка Caudovirales на 33% повышало вероятность развития астмы, тогда как избыток бактериофагов из семейства Microviridae, наоборот, на 27% уменьшал шансы появления данного заболевания. В общей сложности медикам удалось выявить 19 семейств вирусов-бактериофагов из порядка Caudovirales, которые так или иначе способствуют развитию астмы.

Последующие опыты и расчеты ученых показали, что вирусы влияют на шансы развития астмы не опосредованно, уничтожая бактерии микрофлоры, а напрямую, воздействуя на рецептор врожденной иммунной системы TLR9. Это следует учитывать как при разработке новых подходов по прогнозированию развития астмы, так и при создании методик лечения данной болезни, подытожили Стокхольм и его коллеги.