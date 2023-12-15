В Томске для нефтяников разработали прибор для изучения многослойных жидкостей

ТОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали импульсный уровнемер, который позволяет исследовать многослойные жидкости и получать данные о параметрах слоев. Устройство предназначено для использования в нефтяной промышленности, сообщила пресс-служба университета.

"В ТУСУР работают над созданием импульсного уровнемера для определения положения границ раздела многослойных жидких сред. Областью применения устройства является нефтяная промышленность на стадиях хранения и сепарации нефти. Функциональный макет уровнемера прошел испытания в лабораторных условиях. Для его реализации разработаны ключевые блоки и программное обеспечение, позволяющее выполнять автоматическую интерпретацию измеряемых данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использующиеся сейчас уровнемеры подходят для однородных сред, измерение же многослойных сред связано с трудностями: для определения характеристик разных сред пользуются справочниками, что не позволяет учитывать случайные изменения параметров. "В нефтедобывающей промышленности, помимо нефти и подтоварной воды, в емкости может располагаться промежуточный слой эмульсии протяженностью до нескольких метров, и ее характеристики заранее неизвестны", - привели пример в пресс-службе.

Разработанный в Томске TDR-уровнемер работает по принципу референсной импульсной рефлектометрии (TDR): посылается зондирующий импульс, который отражается от границы между слоями и позволяет получить информацию о содержащихся в смеси средах и их границах. Устройство разработано на основе существующего микроволнового уровнемера, в котором был модернизирован измерительный зонд, погружаемый в резервуар с исследуемой жидкостью.

В конструкцию зонда добавлены элементы с управляемыми параметрами, позволяющие измерить скорость распространения сигналов в каждом слое. На основе полученных данных определяются параметры слоев, далее проводится автоматический анализ многослойной среды. Подчеркивается, что такой подход позволяет определять не только границы, но и компонентный состав и параметры слоев без дополнительной калибровки и настройки устройства.

Над прибором работают ученые Передовой инженерной школы (ПИШ) томского университета, говорится в сообщении. "Что касается серийного выпуска устройства, рассматриваются различные варианты, в том числе организация производства составных частей прибора и прибора в целом на базе наших промышленных партнеров АО "НИИПП" и АО "НПФ "Микран", - отмечает руководитель проекта Евгений Тренкаль, его цитирует пресс-служба.