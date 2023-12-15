В Нижегородской области научились различать бактерии по нанодвижению

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Ученые нижегородского Университета Лобачевского обнаружили, что штаммы бактерий можно отличать друг от друга по специфическому нанодвижению, которое не превышает десятков нанометров. Это открытие позволит быстро и точно определять чувствительность бактерий к антимикробным препаратам и спрогнозировать их эффективность при лечении инфекций у пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"По сравнению с традиционными анализами такой метод детекции малейших движений бактерий с помощью атомно-силовой микроскопии позволяет в течение часа оценить эффективность антибиотика", - рассказали в вузе.

Заведующая научно-исследовательской лабораторией сканирующей зондовой микроскопии ННГУ им. Н.И. Лобачевского профессор Светлана Плескова отметила, что бактерии прикрепляли к кантилеверу атомно-силового микроскопа, контролируя результаты эксперимента методом сканирующей электронной микроскопии. "Математический анализ полученных сигналов помог установить закономерности распределения амплитудно-частотных характеристик и разницу метаболического поведения разных видов бактерий. Это дает представление о реакции бактерий на антибиотики", - приводятся в сообщении слова Плесковой.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда по проекту "Пьезоэлементы для исследования механизмов межклеточной адгезии и создания систем экспресс-тестирования антибиотикорезистентности" совместно с Саровским физико-техническим институтом НИЯУ МИФИ.