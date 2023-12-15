Курчатовский институт создал материал, стимулирующий восстановление костей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института высокомолекулярных соединений НИЦ "Курчатовский институт" в составе группы исследователей разработали полимерные материалы с органическими наночастицами, которые позволяют создавать биосовместимые имплантаты для восстановления костной ткани. Об этом сообщила пресс-служба института.

Благодаря модификации элементов материала созданные на его основе имплантаты способствуют росту клеток окружающих тканей.

"[Это свойство стимулирует] образование на месте имплантата новой связи с костью. Со временем она замещает дефекты, а имплантат полностью деградирует", - уточняет руководитель лаборатории полимерных сорбентов и носителей для биотехнологии Института высокомолекулярных соединений НИЦ "Курчатовский институт" Евгений Коржиков-Влах, слова которого приводит пресс-служба научного центра.

Результаты испытаний на животных продемонстрировали эффективное восстановление костной ткани на месте имплантата после его растворения. Разработка будет востребована в том числе в тех случаях, когда пациентам требуется восстановление значительных объемов костной ткани, считают авторы.

В работе также приняли участие ученые Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ и ряда других институтов. Результаты опубликованы в журнале Biomedicines.