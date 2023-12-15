Эксперт считает, что будущее цивилизации - в доверительном сосуществовании человека и ИИ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следующий этап развития цивилизации будет основан на доверительном сосуществовании искусственного и естественного (человеческого) интеллектов, считает научный руководитель Национального центра физики и математики, экс-президент Российской академии наук академик Александр Сергеев.

"Я совершенно уверен, что будущее человечества, наш следующий этап развития - в выстраивании мирного, доверительного сосуществования искусственного и естественного интеллектов. Системы на основе нейросетей сегодня уже, как говорится, вышли на рынок. Интенсивное развитие ИИ, расширение его влияния на цивилизацию - необратимый процесс. Этого не стоит бояться", - сказал он ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря отметил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, но надо сделать все, чтобы быть одними из лидеров в этом направлении.

По словам академика Сергеева, необходимо "повысить прозрачность решений, принимаемых искусственным интеллектом", что приведет к росту доверия к ИИ.