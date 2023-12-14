Лекарства от ожирения на базе пептида GLP-1 стали открытием года по версии Science

ТАСС, 14 декабря. Редакция ведущего научного журнала Science признала открытием года создание лекарств от ожирения на базе рукотворных аналогов пептида GLP-1, чьи широкие клинические испытания недавно показали, что эти препараты не только помогают похудеть, но и снижают шансы развития болезней сердца и почек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба издания.

"Результаты этих клинических испытаний были особенно впечатляющими. Их участникам не только удалось снизить свой вес на 15% за 16 месяцев наблюдений, но и при этом значительно улучшилось состояние сердца и почек у добровольцев с диабетом и ожирением. Есть основания полагать, что многие из этих улучшений связаны не только с похудением, но и с прямым действием аналогов GLP-1 на организм человека", - заявил главный редактор Science Голден Торп, чьи слова приводятся в сообщении.

Американский журнал Science, одно из ведущих научных изданий мира, наравне с его британским конкурентом Nature каждый год публикует список из 10 важнейших открытий или прорывов в науке, особенно сильно повлиявших на ее развитие в минувшем году. В 2023 году редакция Science присвоила эту награду целому набору лекарств для похудения и борьбы с диабетом, которые представляют собой аналоги пептида GLP-1, одного из регуляторов инсулина и аппетита в организме человека.

Первые аналоги пептида GLP-1 были созданы еще в середине 2000 годов, однако изначально они применялись только для лечения диабета. Широкую известность они приобрели лишь в последние три года, когда профильные органы США и ЕС разрешили применять аналоги GLP-1 для борьбы с лишним весом. Клинические испытания этих средств показали, что они не только снижают вес, но и улучшают здоровье сердца и почек, а также потенциально помогают бороться с наркозависимостью и нейродегенеративными заболеваниями.

В дополнение к лекарствам на базе аналогов пептида GLP-1, редакция Science также отметила другие ключевые научные достижения 2023 года. В их число, в частности, попало создание антител, замедляющих развитие нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также открытие крупных резервуаров чистого водорода в недрах Земли и разработка новой вакцины от малярии R21, которая в 2023 году была одобрена ВОЗ.

Кроме того, редакция Science отметила важность того, что ученым удалось открыть первые свидетельства замедления круговорота углерода на Земле и вычислить точный возраст следов первых Homo sapiens, проникших в Новый Свет. Также исследователи создали предсказывающие погоду нейросети и определили точную форму недавно сформировавшейся черной дыры промежуточной массы. Все эти открытия, как считают в Science, окажут серьезное влияние на дальнейшее развитие науки в ближайшие годы.