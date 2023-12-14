Аспирант НовГУ разработал новейший материал для микроэлектроники

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Проект особых магнитоэлектрических приборов разработал аспирант кафедры проектирования и технологии радиоаппаратуры Института электронных и информационных систем НовГУ Дмитрий Петров. Ученый подал заявку на грант по программе "Студенческий стартап" и получил финансирование в размере 1 млн рублей, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Дмитрий Петров задался вопросом, как вывести отечественную микроэлектронику на новый уровень, какие материалы использовать в изготовлении приборов, чтобы те стали более чувствительными, быстрыми и современными. Магнитоэлектрические приборы представляют из себя композит, состоящий из магнитострикционного и пьезополупроводникового материалов. Для человека, далекого от инженерного дела и электроники, звучит сложно, но суть проста: это материал, который может менять свои электрические параметры под воздействием магнитного поля. Из таких материалов предлагается изготавливать резисторы, транзисторы, диоды и другие части электрических цепей", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в вузе, этот композит - новейшая отечественная разработка в области микромагнитоэлектроники. Подобных изобретений ранее не существовало. Приборы, сделанные с применением композитов, эффективнее, технологичнее, дешевле в производстве. Они будут конкурентоспособны не только на российском, но и мировом рынке.

Датчики, изготовленные с применением композитов, более высокочувствительны, быстрее реагируют на внешнее воздействие. Это их свойство будет полезно, например, при производстве средств пожарной безопасности. Пригодятся композиты и при изготовлении источников возобновляемой энергии. "О конкретном применении изобретения Дмитрий будет задумываться после апробации. Сейчас задача - разработать и изготовить приборы. Затем - пробовать применять их в электрических схемах. Но выбор направления будет широк: микромагнитоэлектроника используется в системах управления производственными процессами, в автомобильной электронике, измерительной и вычислительной технике, в дефектоскопии, медицинских и бытовых приборах", - добавили в пресс-службе.