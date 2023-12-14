Более 90% кошек осваивают игру "принеси мячик", чтобы манипулировать хозяевами

ТАСС, 14 декабря. Британские психологи обнаружили, что свыше 92% кошек спонтанно учится играть со своими владельцами в "принеси мячик" и в большинстве случаев инициатором подобных игр выступает сам питомец, а не его хозяин. Это говорит в пользу того, что кошки используют эту игру для манипуляций поведением человека, пишут исследователи в статье в научном журнале Scientific Reports.

"Проведенные нами наблюдения <...> показывают, что <...> большинство кошек спонтанно осваивает эту игру в первый год жизни. Особенности поведения животных в ходе этой игры при этом указывают, что именно они управляют игровым процессом и используют его в своих целях", - говорится в исследовании.

Группа британских психологов под руководством доцента Университета Сассекса (Великобритания) Дэвида Ливенса сделала соответствующий вывод в ходе изучения того, как взаимодействовали друг с другом 924 пары домашних кошек и их хозяев. Ученых интересовало то, как часто и быстро кошки учатся играть в аналог игры "принеси мячик", популярной среди владельцев собак, и почему они подобным образом взаимодействуют с людьми.

Проведенные исследователями наблюдения и опросы показали, что подобная форма поведения была характерна для абсолютного большинства кошек (92%), причем 94% из них приобрели ее без инициативы со стороны хозяина. 61% из них начали играть в подобные игры еще в первый год жизни, причем лишь 23% кошек жили в компании собак и других животных. Это говорит о том, что они научились играть в "принеси мячик" самостоятельно, а не на примере других питомцев.

Ученые также обнаружили, что в 68% случаев инициаторами игры выступали сами кошки, от поведения которых зависела продолжительность игровых сессий и их частота. Вкупе с некоторыми особенностями в поведении хозяев, опрошенных Ливенсом и его коллегами, это свидетельствует о том, что кошки, а не люди, контролируют весь игровой процесс.

Подобная особенность поведения кошек, как предполагают психологи, говорит о том, что эти питомцы играют в "принеси мячик" не только для тренировки охотничьих инстинктов, но и для того, чтобы манипулировать поведением хозяина и прочнее "привязывать" его к себе. Последующие опыты с кошками и их хозяевами в контролируемой обстановке помогут проверить эту гипотезу, подытожили исследователи.