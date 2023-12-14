Неандертальцы были генетически предрасположены к тому, чтобы быть "жаворонками"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Палеогенетики изучили структуру ответственных за биоритмы генов неандертальцев и обнаружили, что эти древние люди необычно часто были носителями вариаций ДНК, которые приводят к повышенной жизненной активности индивида в утренние часы. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Genome Biology and Evolution.

"Объединение результатов палеогеномных исследований и анализа ДНК современных людей при помощи систем ИИ позволило нам раскрыть существенные различия в работе биоритмов у неандертальцев и Homo sapiens. Последующее сравнение этих различий указало на то, что неандертальские вариации генов значительно повышают вероятность того, что их носитель будет "жаворонком", - заявил доцент Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Джон Капра, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Капра и его коллеги пришли к такому выводу при анализе структуры и наборов мутаций в 246 генах, отвечающих за работу различных форм биоритмов в организме Homo sapiens и неандертальцев. Для получения подобных сведений ученые изучили структуру трех высококачественных геномов неандертальцев, живших в Хорватии и на российском Алтае, а также 2,5 тыс. геномов современных европейцев, в ДНК которых часто встречаются вкрапления генома Homo neanderthalensis.

В общей сложности исследователям удалось выявить свыше 1,13 тыс. вариаций в структуре этих генов, которые или присутствуют в геномах неандертальцев, или же были унаследованы современными людьми от Homo neanderthalensis. Последующий анализ этих мутаций показал, что их наборы существенно различались для 28 генов в ДНК неандертальцев и Homo sapiens, и при этом также работа сразу 16 участков ДНК по-разному регулировалась у представителей двух видов людей.

Исследователи проанализировали эти различия и обнаружили, что неандертальские вариации генов и характерные для этих древних людей особенности в работе механизмов регуляции их активности ассоциировались с одной конкретной чертой - повышенной жизненной активностью индивида в утренние часы. Это говорит в пользу того, что неандертальцы были "жаворонками", что унаследовали многие современные жители Европы и Азии, в чьем геноме присутствуют фрагменты ДНК Homo neanderthalensis.

Как предполагают ученые, эта особенность возникла у неандертальцев в результате их приспособления к жизни в высоких широтах, где световой день в осенние и зимние месяцы значительно короче, чем весной и летом. Это потенциально объясняет то, почему данные вариации генов закрепились в европейской популяции в результате контактов наших предков и последних неандертальцев Евразии, подытожили Капра и его коллеги.