Обсерватория "Спектр-РГ" составила карту горячей плазмы вокруг Млечного Пути

ТАСС, 14 декабря. Российско-европейская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" завершила составление карты горячих скоплений плазмы вокруг Млечного Пути, чей первый анализ указывает на наличие неожиданно близких к Галактике облаков горячего газа. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Института внеземной физики (MPE).

"Составленная нами карта не только помогла нам выяснить, что горячие скопления газа присутствуют фактически во всех регионах космоса рядом с Млечным Путем, но и также впервые детально изучить устройство этих облаков плазмы с рекордно высоким пространственным разрешением", - заявила научный сотрудник MPE Чжэн Сюэин, чьи слова приводит пресс-служба института.

Чжэн Сюэин и ее коллеги получили эти данные при помощи немецкого телескопа eROSITA, работающего в мягкой части рентгеновского спектра и установленного на борту российско-европейской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". После ее вывода в космос в 2019 году и до весны 2022 года eROSITA составлял рентгеновскую карту ночного неба и изучал рассеянные источники рентгеновских волн в ближайших окрестностях Млечного Пути.

Как объясняют исследователи, одним из главных источников такого излучения выступают скопления горячего газа, предположительно, окружающие Млечный Путь. Они играют важную роль в круговороте материи между Галактикой и межгалактической средой и формировании новых звезд. Данные, собранные eROSITA в рамках первого полного обзора неба, позволили астрономам впервые изучить структуру этих скоплений газа и обнаружить, что они образуют гигантскую дискообразную структуру, которая окружает снаружи Млечный Путь.

Проведенный исследователями анализ данных со "Спектра-РГ" показывает, что открытый ими диск из облаков плазмы встроен внутрь более крупной шарообразной структуры, также заполненной разреженным и горячим газом. Диаметр этого газового шара составляет порядка 300 тыс. световых лет, а его масса в несколько миллиардов раз выше, чем у Солнца. В свою очередь, толщина плотного диска из плазмы составляет порядка 3-10 тыс. световых лет, а по массе он на несколько порядков уступает шарообразной структуре.

Как отмечают астрономы, значительная часть скоплений горячей плазмы расположена на неожиданно небольшом расстоянии от Млечного Пути. Это говорит в пользу того, что они возникли в результате взрывов сверхновых и других катаклизмов, которые активно "перемешивают" материю диска Галактики и выбрасывают ее в межгалактическую среду. Это нужно учитывать при оценке того, из какой материи формируются новые звезды в Млечном Пути и протекает его химическая эволюция, подытожили исследователи.

Об обсерватории "Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC. Весной 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим.