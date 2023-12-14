В Гонконге впервые в мире спасли пациента с раком печени последней стадии

ГОНКОНГ, 14 декабря. /ТАСС/. Медики Гонконгского университета первыми в мире спасли пациента с раком печени последней стадии. Об этом сообщила местная газета Standard.

По ее данным, у мужчины была диагностирована последняя, четвертая стадия этого заболевания в ноябре 2022 года. В его печени была обнаружена опухоль размером 18,2 см, а метастазы уже проникли в близлежащие вены. Кроме того, из-за острого цирроза ему также предписали регулярно посещать больницу.

Сначала врачи на протяжении полугода проводили терапию по уменьшению опухоли до операбельных размеров, а затем предотвратили вызванное ею тромбообразование в венозных сосудах. В августе ему провели успешную трансплантацию части печени от его сына.

После долгого наблюдения в медучреждении мужчина был выписан: в настоящее время у него остается опухоль размером 1,5 см, что относится к первой стадии, при этом анализы указывают на отсутствие процесса образования новых клеток рака. Это стало первым случаем в мире успешной терапии рака печени поздней стадии путем сокращения размера опухоли и трансплантации.

Как заявили медики, в настоящее время ведется лечение 100 пациентов со схожим диагнозом, у 40% в результате терапии было зафиксировано полное отмирание раковых клеток, и более 10% теперь могут перенести операцию по трансплантации печени. В настоящее время врачи упрощают методику лечения и добиваются от правительства Гонконга субсидий на необходимые препараты, что позволило бы большему числу пациентов опробовать эту терапию.