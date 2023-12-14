Создан алгоритм, повышающий стабильность сигнала в сетях 6G

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Исследователи из России изучили то, как движение людей влияет на распространение сигнала в сетях 6G, что помогло им разработать алгоритм, повышающий стабильность этих сетей и позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Группа ученых впервые изучила то, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до 10 м ослабление сигнала оказалось относительно небольшим, но при этом возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и его появление понравится индустрии компьютерных игр", - говорится в сообщении.

Данное открытие было сделано группой российских исследователей под руководством профессора МИЭМ НИУ ВШЭ Григория Гольцмана. Его команда впервые детально изучила то, как человек, проходящий между приемником и передатчиком сигналов в сетях 6G, влияет на качество их работы. Провайдеры планируют начать внедрять подобные сети начиная с 2028 года, и для реализации этих планов необходимы сведения о том, как препятствия, в том числе движущиеся люди, мешают распространению сигнала.

"На сегодняшний день не существует алгоритмов регистрации блокировок для каналов радиодоступа 6G. А решения, предложенные для систем 5G, не могут использоваться напрямую. Необходимо учесть множество дополнительных факторов, и ответы на часть вопросов могут быть получены только эмпирическим путем, в том числе и на вопрос о влиянии самих пользователей на качество связи", - пояснил Гольцман, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.

Для получения подобных сведений профессор Гольцман и его коллеги установили передатчики и приемники сигнала 6G на расстояниях 3, 5 и 7 метров друг от друга и проследили за тем, как меняется сигнал на высоте груди и головы человека. На основе полученных данных исследователи создали компьютерную модель, которая показывает, как меняется качество сигнала и его уровень в разных условиях.

Последующие расчеты и опыты показали, что данный алгоритм позволяет выявить наличие источника помех с вероятностью в 96-98% через несколько миллисекунд после его появления. Как надеются ученые, это поможет разработать новые подходы для улучшения качества работы 6G-сетей, в рамках которых система будет автоматически регистрировать появление блокировок сигнала и принимать меры, повышающие стабильность связи.