В Томске создали новые керамические составы для корпусов микросхем

ТОМСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали отечественный аналог керамических составов для производства металлокерамических корпусов микросхем, сообщили в пресс-службе ТГУ.

"Год назад Завод полупроводниковых приборов предложил нашей лаборатории провести ряд совместных исследовательских работ в области технологии изготовления керамических материалов, которые активно применяются для изготовления корпусов интегральных микросхем. В течение года мы проводили исследование составов керамических материалов как зарубежного, так и российского производства, пробовали разные комбинации и процентные соотношения элементов. Затем сделали их корректировку, подтвердив работоспособность гипотез. Сейчас мы проверяем экспериментальные образцы предложенных составов керамических масс на основе оксида алюминия Al2О3 в промышленных условиях, чтобы выбрать наиболее подходящие для серийного производства. На сегодняшний день мы предложили два состава керамических масс - белого и темного цветов, это полные аналоги зарубежных составов", - сказал заведующий лабораторией нанотехнологий металлургии ТГУ Илья Жуков.

Это не первый совместный проект ТГУ и ТПУ для Завода полупроводниковых приборов. Также проводятся исследования в области материаловедения для улучшения прочностных характеристик рабочего инструмента и оснастки номенклатуры предприятия для дальнейшего развития микроэлектронной компонентной базы отечественного производства.

Завод полупроводниковых приборов - один из крупнейших в России производителей корпусов интегральных микросхем. Всего предприятие разрабатывает и производит более 1 тыс. видов металлокерамических корпусов повышенной функциональной сложности. На заводе поставлена задача полной локализации отечественных материалов.