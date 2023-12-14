В Тюмени разработали эффективный прототип спрея против кандидозов

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Команда ученых Тюменского медуниверситета (ТМУ) разработала прототипы первого в России спрея против кандидозов. Начало мелкосерийного производства планируется в конце 2025 года, сообщили в пресс-службе вуза.

"Прототипы композиции из растительного сырья, которые предотвращают размножение грибов рода сandida, получили ученые Тюменского медицинского университета. Группа экспертов работает над созданием гигиенического биоспрея против кандидоза и грибкового вагиноза. <…> Ожидается, что мелкосерийное производство продукции начнется в конце 2025 года", - говорится в сообщении.

Профессор кафедры микробиологии Марина Николенко отметила, что два полученных прототипа показали эффективность в отношении всех видов грибов candida. Прототипы станут основой для опытных образцов биоспрея, которые планируется получить в начале 2024 года. Основу продукта составят отечественные активные компоненты, а производство вспомогательных сосредоточено в Китае.

По данным тюменских специалистов, аналогичных продуктов для профилактики рецидивирующего кандидоза в России не существует. Команда ученых вуза создает линейку продуктов. Средства будут гипоаллергенными и не вызовут привыкания.