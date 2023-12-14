На Ставрополье создали мобильную лабораторию для тестирования энергосистемы

СТАВРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали мобильную лабораторию для тестирования электрических сетей. Разработанный комплекс не имеет аналогов, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"В Северо-Кавказском федеральном университете разработали мобильную лабораторию, способную определять параметры электросетей. Комплекс приборов, не имеющий аналогов на рынке, позволит сократить потери электроэнергии и повысить надежность электросетевого комплекса", - говорится в сообщении.

Лаборатория включает в себя 30 измерительных кейсов. Устройства можно подключать к сетям разного напряжения. Оборудование измеряет напряжение и токи в узлах с нагрузками и в центре питания сети. Замеры производятся одновременно с точностью синхронизации до 1 микросекунды.

"После измерений данные передаются по сети сотовой связи на сервер, установленный в стенах университета. Там результаты обрабатывают программы по специально разработанным алгоритмам, которые проверяют топологию сети, или, другими словами, граф сети. Бывают ситуации, когда данные о топологии не соответствуют действительности", - цитирует пресс-центр заведующего кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения СКФУ Юрия Кононова.

Точное представление о топологии и параметрах сети позволяет более эффективно управлять ею. "Проект предлагает технологические решения, которые способны сократить потери электроэнергии и повысить надежность систем электроснабжения, при этом ориентируясь на интересы потребителей. Отмечу, что наши ученые активно сотрудничают с крупнейшей сетевой компанией в разработке этих инновационных решений", - приводятся в сообщении слова ректора вуза Дмитрия Беспалова.

По расчетам ученых, реализация проекта позволит снизить потери энергии в электросетевом комплексе Северного Кавказа стоимостью в 11 млрд рублей. Разработка ведется в рамках стратегического проекта "Технологии энергоэффективности и устойчивого энергоснабжения" программы академического лидерства "Приоритет 2030".