В Волгограде нашли способ блокировать процесс старения коллагена в организме человека

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Исследователи Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) нашли способ блокировать процесс старения в организме человека структур коллагена - вещества, составляющего основу соединительной ткани организма и обеспечивающего ее эластичность. Об этом ТАСС сообщил директор Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.

"При старении, а также при различных заболеваниях, особенно при сахарном диабете, в тканях накапливаются вещества, которые нарушают их работу. Между клетками есть коллаген (белок, оставляющий основу соединительной ткани организма, в частности, кожи, сухожилий, сосудов, хрящей, и обеспечивающий их нормальное функционирование - прим. ТАСС), они сшивают его нити, получается сетка более жесткая, чем нужно организму. Найденные нами вещества блокируют этот процесс, и коллаген остается в норме. Такие препараты необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для продления здорового долголетия - замедления процессов естественного старения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что исследователи добились контроля над токсичным действием одного из самых распространенных молекулярных факторов старения - метилглиоксаля, который накапливается в организме человека. Разработанные препараты смогут предотвращать не только прогрессирование сахарного диабета, но и сердечно-сосудистых болезней и различных заболеваний нервной системы, в числе которых болезнь Альцгеймера. Соединения получены химиками ВолгГМУ и Уральского федерального университета и проверены фармакологами на животных. Сейчас идет подготовка к клиническим испытаниям одной из молекул. "Мы убеждены, что взятие под контроль фундаментальных причин болезней старения - действительно эффективный путь к понижению их социальных и медицинских последствий", - отметил один из авторов исследования, кандидат медицинских наук Роман Литвинов.

О проблемах раннего старения человека

Указом президента РФ Владимира Путина была поставлена цель увеличить ожидаемую продолжительность жизни российских граждан до 78 лет к 2030 году. Под руководством академика РАН Александра Спасова в Волгоградском государственном медицинском университете исследования новых способов восстановления межклеточного вещества организма от повреждения процессами старения более пяти лет ведут специалисты из областей квантовой химии, молекулярной биологии, медицинской химии, биохимии и фармакологии на базе Научного центра инновационных лекарственных средств. По результатам проделанной работы опубликован труд в научном журнале Chemical Biology & Drug Design.

В ВолгГМУ уделяют особое внимание проблемам раннего старения человека. Так, в вузе запустили десятилетний проект "Здоровое долголетие", он заявлен для участия в госпрограмме "Приоритет-2030", направленной на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Цель проекта "Здоровое долголетие" - замедлить процессы старения человека путем разработки антивозрастных фармакологических препаратов, инновационных методик в области клинической медицины, стоматологии, психологии.