В Сеченовском университете разрабатывают тест для подбора терапии при раке молочной железы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ученые Сеченовского университета разрабатывают тест-систему комплексного подбора таргетной терапии (точечного лечения) при раке молочный железы. Аналога подобному тесту в России нет, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В индустриальной лаборатории прикладных геномных технологий Сеченовского университета Минздрава РФ разрабатывают первый отечественный генетический тест, позволяющий подобрать максимально эффективное персонализированное лечение пациентам с поздними стадиями рака молочной железы (РМЖ) и оценивать прогноз терапии. С помощью нового теста также можно будет определять мутации в генах, которые провоцируют развитие наследственного РМЖ. Выявление таких мутаций помогает врачу выбрать оптимальную тактику лечения", - говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель лаборатории прикладных геномных технологий, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Марина Секачева, высокотехнологичный NGS-тест поможет определять чувствительность пациентов с метастатическим раком молочной железы к таргетной противоопухолевой терапии и выявлять возможную резистентность к гормональной терапии. По ее словам, использование такого теста поможет усовершенствовать качество медицинской помощи пациентам - за счет персонализации лечения. В разработке теста также участвуют специалисты Центра молекулярной онкологии "Онкоатлас".

"Сейчас вместе с Сеченовским университетом мы создаем продукт с гораздо более широким функционалом. Речь идет о новом поколении генетических тестов для РМЖ. С помощью нашей тест-системы можно будет не только определять мутации в генах и выявлять наследственный рак, но и оценивать чувствительность к не менее пяти таргетным препаратам, а также отслеживать эффективность лечения при приеме лекарств, предсказывать потенциальную устойчивость опухоли и отказаться от "нерабочих" схем терапии", - сообщил директор Центра Владислав Милейко.

Милейко также отметил, что подобную тест-систему выпускает одна из западных компаний, однако ее стоимость - более 300 тыс. рублей. Планируется, что российский продукт будет более доступным по цене. Проект рассчитан на три года, уточнили в университете.