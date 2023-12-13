В Великобритании испытают на добровольцах противозачаточные таблетки для мужчин

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Действие экспериментальных противозачаточных таблеток для мужчин будет впервые испытано на людях в Великобритании. Газета The Times сообщает, что новый препарат вскоре начнет получать группа из 16 добровольцев в английском Ноттингеме, а о первых результатах будет объявлено весной.

Как заявляют представители калифорнийского стартапа YourChoice Therapeutics, новый негормональный препарат, получивший название YCT-529, в ходе доклинических испытаний с 99-процентной эффективностью предотвращал наступление беременности у мышей и способствовал существенному снижению количества сперматозоидов в эякуляте обезьян. В компании говорят о 100-процентоной обратимости основного эффекта и отсутствии побочных. Действие испытываемого вещества основывается на блокировании рецептора ретиноевой кислоты, что лишает половые клетки доступа к необходимому для выработки спермы витамину А.

На первой группе добровольцев будет оцениваться лишь безопасность препарата. В нее были включены только мужчины, прошедшие через процедуру вазэктомии.

"Этот момент может оказаться историческим. Мы знаем, что многих мужчин интересовала бы возможность принимать противозачаточные таблетки, если бы они были доступны. И каждый раз, когда я рассказываю об этой работе женщинам, они говорят мне, что уже давно пора, - заявила изданию профессор Университета Миннесоты Гунда Георг, руководившая разработкой YCT-529. - Последней инновацией в сфере контрацепции были противозачаточные таблетки для женщин, но это было больше 60 лет назад. Мир готов к мужскому противозачаточному препарату, а негормональный вариант будет правильным выбором, учитывая все то, что мы знаем о побочных эффектах, от которых уже много десятилетий страдают женщины, использующие оральные контрацептивы".

Предыдущие попытки создать противозачаточные таблетки для мужчин терпели неудачу в том числе из-за многочисленных побочных эффектов гормональных средств.