Научную премию получили 100 лучших молодых математиков России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Научную премию "Математическая прогрессия" получили 100 российских студентов и аспирантов в возрасте до 28 лет. Как сообщает Санкт-Петербургский государственный университет, лауреатами награды стали авторы успешных исследований и победители международных олимпиад.

"Математическая прогрессия" - одна из крупнейших в России программ по поддержке математически одаренной молодежи. В 2015 году ее учредили компания "Газпром нефть" и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по инициативе лауреата математической премии Филдса, профессора Станислава Смирнова. Лучших математиков ежегодно определяют эксперты Санкт-Петербургского университета и Российской академии наук. Вместе с именной наградой молодые ученые получают стипендии и гранты.

"Математическая прогрессия" помогла оживить научную жизнь и дала отличные результаты. Работы наших лауреатов отмечаются специалистами во всем мире. Сотрудничество с "Газпром нефтью" доказывает важность поддержки не только прикладных, но и теоретических исследований. Ведь бывает, что-то в математике изучается из любопытства, а потом это находит применение через десятки лет. Например, так были придуманы алгоритмы цифровой фотографии. Так же и научные работы сегодняшних победителей станут фундаментом для будущих открытий", - сказал Смирнов.

Среди лауреатов 2023 года - чемпион международной студенческой олимпиады по математике Максим Туревский и победители международного конкурса им. А. Мебиуса Мария Досполова и Николай Борозенец. Премию также получили обладатели золотых медалей международной олимпиады для школьников в составе сборной России Алиса Волкова, Александр Гнусов, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов. Специальными наградами отмечены авторы научных работ по криптографии и биоинформатике.

Гранты призваны помочь ученым продолжать исследования или найти себя в прикладных технологических разработках. Так, математики СПбГУ уже несколько лет участвуют в проектах "Газпром нефти" по развитию искусственного интеллекта, отметили в компании.

"Этой премией мы отмечаем достижения лучших молодых математиков: от первокурсников до кандидатов наук. Стремимся помогать ребятам из регионов сделать шаг в большую науку, пройти путь от школы до лучших вузов и научных центров. Помимо стипендий и грантов, "Газпром нефть" вовлекает талантливую молодежь в решение практических задач в области искусственного интеллекта и цифровых моделей сложных систем", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

О проекте

"Математическая прогрессия" реализуется "Газпром нефтью" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Лауреаты премии уже добились международного признания, получив престижные награды в области точных наук. Среди них - выпускник СПбГУ Александр Логунов, обладатель премии Клэя, второй по значимости мировой награды в математике.

Премия Филдса - самая престижная международная математическая награда, "Нобелевская премия" в математике. Она вручается раз в четыре года на Международном математическом конгрессе. Смирнов был награжден медалью Филдса в 2010 году за работы в области статистической физики.