В Новосибирском госуниверситете научились превращать в топливо неперерабатываемый пластик

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ученые кафедры физической химии Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках сотрудничества с бизнес-партнером из Ярославской области создали технологию преобразования загрязненного неперерабатываемого пластика, остающегося после сортировки мусора, в экологичное моторное топливо, которое можно использовать в двигателях внутреннего сгорания. Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

Речь о смеси из загрязненных тонких пленок ("пакеты-маечки") и прочего неликвидного пластика, обычно сжигаемого или используемого на цементных заводах для замещения природного газа. "Национальная экологическая компания" (НЭК), партнер НГУ, реализовала технологии его первичной термообработки (пиролиз без доступа кислорода при 400-600 градусах) и разделения получившейся смеси углеводородов на фракции путем массообмена между паром и жидкостью (ректификация).

"Пиролиз и дальнейшая очистка - это достаточно распространенный способ переработки, он широко применяется и в России, и в мире. Но стоит задача из этого низкокачественного и достаточно непредсказуемого топлива получить то, что можно залить в бензобак автомобиля или даже в самолет", - цитируют в пресс-службе директора по развитию НЭК Александра Климова.

Для этого понадобилась каталитическая технология обработки смеси, полученной после пиролиза и ректификации, с просьбой о разработке которой представители НЭК обратились к НГУ. Сотрудники кафедры физической химии НГУ использовали никель-молибденовые катализаторы на алюмооксидном носителе, на которых удалось получить первые положительные результаты.

"Ученые НГУ предложили параметры технологии, загрузку, соотношение инертного материала и катализатора. Новая технология прошла первые испытания на экспериментальной установке НЭК. В каталитической системе поддерживается температура около 300 градусов, высокое давление водорода и происходит гидрирование смеси. На выходе мы получили прозрачную жидкость с привычным нерезким запахом моторного топлива и практически нулевым содержанием серы, подходящую для применения в двигателях внутреннего сгорания", - рассказал Климов.

В дальнейшем планируется подобрать оптимальные параметры (температуру, давление) для повышения эффективности и продолжительности каталитического процесса, довести время работы установки гидрирования до 1 тыс. часов, уже в 2024 году создать пилотную каталитическую установку, перерабатывающую килограммы пластика в час (сейчас это граммы). Началось создание промышленного образца пиролизной системы, перерабатывающей тонну отходов в час. "По словам специалистов НЭК, топливо из пластика будет иметь преимущество в цене по сравнению с другими неископаемыми источниками топлива", - говорится в сообщении.