Ученых РФ и Германии удостоили международной премии имени Менделеева, присуждаемой ЮНЕСКО

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук в 2023 году присуждена россиянке Ирине Белецкой и представителю Германии Александру Мюллену. Церемония награждения прошла в среду в Москве, сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"В этом году премию вручили двум выдающимся ученым-химикам - профессору, заведующему лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова академику Ирине Петровне Белецкой и почетному директору Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) Клаусу Александру Мюллену. Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере $250 тыс., а также золотую медаль и специальный диплом", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, принявшего участие в церемонии, исследования и образование "должны быть вне политической конъюнктуры и оставаться одним из ярчайших проявлений гуманизма".

"В условиях международной турбулентности особенно важно сохранять и развивать наработанные международные связи и отношения, объединять усилия в деле решения актуальных для человечества задач. Мы приветствуем и поддерживаем любые усилия, направленные на развитие международного научно-технологического и образовательного сотрудничества", - добавил он.

Премия для исследователей естественно-научного направления учреждена в 2019 году, членами жюри являются выдающиеся ученые из разных стран. В этом году лауреатов чествовали в здании президиума Российской академии наук в присутствии представителей около 50 стран мира. В их число вошла помощник генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Артур Брито. В зале также присутствовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава РАН Геннадий Красников и ректор Московского госуниверситета Виктор Садовничий.

"Это единственная премия, учрежденная на глобальном уровне, которая вознаграждает ученых в области фундаментальных наук за работы, способствующие устойчивому развитию. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не раз утверждал, что устойчивое развитие - не просто одна из целей ООН, это надежды, мечты, права и ожидания людей во всем мире. И наука является ключевым фактором реализации повестки XXI века", - цитирует Брито пресс-служба МГУ.

Труд тысяч ученых

По словам академика Ирины Белецкой, награда стала знаком мирового признания органической химии, которая является ключом к экологически чистому производству, доступным и эффективным лекарствам и новым материалам.

"Каждая новая [химическая] реакция способна сделать наш мир лучше. Но такие открытия не делаются вдруг - для этого необходим упорный многолетний труд тысяч и тысяч ученых-органиков. Моя награда - знак благодарности этим людям", - отметила она.

Международная премия была впервые вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже российскому ученому Юрию Оганесяну и итальянскому химику Винченцо Бальцани. Согласно принятому порядку, в этот раз для награждения выбрана российская площадка.