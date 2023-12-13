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Пандемия COVID-19

В Индии в организме человека обнаружили скрытые частицы коронавируса SARS-CoV-2

В лабораторных условиях инфицированные внеклеточные везикулы продемонстрировали способность передавать вирус непораженным клеткам

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Индийские ученые обнаружили в организме человека скрытые частицы коронавируса SARS-CoV-2, которые не удавалось обнаружить стандартными методами тестирования. О своем открытии сообщил Институт исследования печени и желчевыводящих путей в Нью-Дели.

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Ученые изучали внеклеточные везикулы - крошечные частицы, выделяемые клетками, и нашли там молекулы РНК SARS-CoV-2, его генетический материал. При этом стандартные методы тестирования на коронавирус показали отрицательный результат.

"Это открытие может произвести революцию в нашей способности более эффективно выявлять и лечить инфекции COVID-19", - сказала руководитель исследовательского проекта Сукрити Баведжа. По ее словам, "обнаружение РНК SARS-CoV-2 подчеркивает необходимость альтернативных методов диагностики".

В лабораторных условиях инфицированные внеклеточные везикулы продемонстрировали способность передавать вирус непораженным клеткам.

Теги
ИндияПандемия COVID-19
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