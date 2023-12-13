В СО РАН заявили, что высокая оценка биомассы в северных водоемах показывает загрязнение

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкальском крае обнаружила ошибки в методике оценки продуктивности водоемов на Севере. Считающийся хорошим высокий показатель биомассы вызван загрязнением, сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"В 2023 году биомасса фито- и зоопланктона имела максимальное значение в озерах пояса значительного промышленного воздействия и в два-пять раз превышала биомассу в поясе умеренного воздействия. Уполномоченные надзорные органы используют для расчета ущерба водным биологическим ресурсам именно биомассу, то есть кормовую базу, начисляя штрафы за ее уменьшение. То есть, ориентируясь на более высокую биомассу водных биоресурсов в зоне промышленного воздействия, нужно доплачивать предприятиям за производимое ими воздействие на реки и озера?" - заявил завкафедрой Сибирского федерального университета Михаил Гладышев, чьи слова приводятся в сообщении.

В то же время, индексы биоразнообразия в 2023 году имели самое низкое значение в озерах пояса значительного воздействия именно там, куда осуществлялся сброс хозяйственно-бытовых сточных вод. По этой причине не биомасса, а биоразнообразие стало наиболее надежным индикатором антропогенного воздействия, считают ученые. При этом при эвтрофировании, то есть увеличении продуктивности водоемов в результате попадания в них удобрений, увеличение биомассы обычно сопровождается снижением качества водных биоресурсов. Таким образом исчезают уникальные арктические породы, их замещают менее ценные виды.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.