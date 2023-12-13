В Томске запустили первую в России программу обратного инжиниринга в области химии

ТОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Томский государственный университет запустил первую в России программу обратного инжиниринга в области химии, которая позволит российским специалистам воссоздавать и оперативно налаживать производство импортной химической продукции, подпавшей под санкции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Новая образовательная программа включает в себя основные методы, подходы и инструменты, применяемые в обратном инжиниринге в химической промышленности, главные этапы проекта по воспроизведению вещества/материала", - цитирует пресс-служба куратора программы, ведущего специалиста отдела предпроектной подготовки инжинирингового химико-технологического центра ТГУ, директора научно-образовательного центра "Газпромнефть-ТГУ" Владислава Норина.

В пресс-службе отметили, что это первая в стране подобная программа. Курс обучения смогут пройти специалисты, уже имеющие профильное образование. В первый пилотный набор вошли технологи и работники лабораторий и промышленных предприятий. Их научать вскрывать составы, воссоздавать формулы веществ и материалов, а также моделировать и масштабировать технологии их производства в промышленных масштабах. Программа разработана по заказу Агентства по технологическому развитию.

Главная задача обратного инжиниринга - производство необходимого количества продукта заданного качества при минимальных затратах. Благодаря программе Россия сможет снизить дефицит химических компонентов, которые стали недоступны из-за санкций, освоить новые продукты и технологии в области химии, повысить технологический суверенитет страны.