Изучена структура бактериофага кишечной палочки для борьбы с инфекциями

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, изучила атомную структуру бактериофага кишечной палочки для развития новых методов борьбы с бактериальными инфекциями, сообщила пресс-служба МГУ.

В условиях появления штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам, исследователи рассматривают в качестве одного из решений проблемы создание препаратов на основе вирусов-бактериофагов. Они способны воздействовать только на патогенные бактерии, сохраняя полезные микроорганизмы. Бактериофаги группы Т5 относятся к перспективным, однако их структура не изучена полностью.

"Ученые биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с исследователями ФИЦ биотехнологии РАН, Окинавского института науки и технологий (Япония) и совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ (Шэнчьжэнь, Китай) <…> впервые получили практически полную атомную структуру Т5-подобного бактериофага DT57C. Результаты работы могут послужить разработке генно-инженерных фагов для борьбы с бактериальными инфекциями", - говорится в сообщении.

Ученые использовали метод криоэлектронной микроскопии, который позволил выявить способ прикрепления элементов хвоста вируса-бактериофага к его кончику, а также необычный состав шейки микроорганизма, включающий в себя три белковых кольца, а не четыре, как у других фагов.

"Кроме того, подробно изучен механизм выброса ДНК при прикреплении бактериофага к клетке-хозяину", - пояснили в МГУ.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Nature Communications.