МГУ и ОИЯИ создадут инструменты изучения эволюции материи в ядерных взаимодействиях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) в рамках нового научного проекта объединят усилия в уточнении стадий эволюции материи в ядерных взаимодействиях за счет построения моделей малоизученных корреляций частиц. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Изучение связей между различными параметрами частиц в ядерных взаимодействиях способствует расширению знаний ученых о стадиях эволюции материи, которые нужны для развития современной ядерной физики высоких энергий. Для исследований ученые создают специальные модели подобных корреляций. Специалисты МГУ и ОИЯИ в рамках поддержанного Российским научным фондом проекта уточнят механизмы таких слабоизученных явлений, как зарядовые корреляции и азимутальная выстроенность.

"[Авторами] будут разработаны модели зарядовых и азимутальных корреляций частиц в соударениях релятивистских ядер, что даст возможность уточнить источники таких корреляций в различных теоретических подходах и разработать адекватную процедуру их моделирования, позволяющую описать имеющиеся экспериментальные данные в широком диапазоне энергий", - говорится в сообщении.

Данные, которые будут получены, важны для развития исследований в рамках таких мегасайенс-проектов, как Большой адронный коллайдер (LHC) и коллайдер NICA, запуск которого ожидается в ОИЯИ в 2025 году, также пояснили в МГУ.

"Одним из практических результатов проекта [построения моделей корреляций частиц] должно стать улучшение компьютерных моделей (генераторов событий) ядро-ядерных взаимодействий, используемых как для интерпретации соответствующих данных, полученных в экспериментах на ускорителях адронов и ядер высоких энергий, так и для подготовки к будущим исследованиям", - приводит пресс-служба университета слова руководителя проекта Игоря Лохтина, ведущего научного сотрудника кафедры общей физики и волновых процессов Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ.