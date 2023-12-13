В России создали устойчивое к воздействию рентгена покрытие для имплантов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали новое антибактериальное покрытие для имплантов, способное переносить облучение рентгеном и воздействие излучения при борьбе с патогенными микробами в соседних тканях, сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС.

"Преимущество предложенного подхода в том, что при возможном возникновении у пациента воспалительных процессов после имплантации достаточно будет локально обработать место операции рентгеновским излучением низкой мощности, подойдет даже обычный дентальный рентген-аппарат", - пояснил старший научный сотрудник НИТУ МИСИС Константин Купцов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние годы российские и зарубежные ученые разработали десятки покрытий для имплантов, которые ускоряют их вживление в организм пациента и при этом защищают его от проникновения бактерий при процедуре имплантации. Это значительным образом снижает вероятность развития воспалений и осложнений после проведения операции, однако при этом подобные инциденты все же могут очень редко происходить.

Для решения этой проблемы российские ученые разработали защитное покрытие для имплантов на базе наночастиц железа или платины, а также наноструктурированного материала из соединения титана, кальция, кремния, углерода, кислорода и азота. Пленки на базе этих наноструктур способны при взаимодействии с рентгеном и ультрафиолетом вырабатывать химически агрессивные молекулы, уничтожающие соседние с имплантом патогенные бактерии.

"Пленки продемонстрировали высокую способность к генерации активных форм кислорода под действием рентгеновского облучения и превосходную антибактериальную активность в отношении двух "больничных" штаммов кишечной палочки, обладающих стойкостью ко многим лекарствам, и штамма золотистого стафилокока, устойчивого к метициллину", - пояснил руководитель исследования, профессор НИТУ МИСИС Дмитрий Штанский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Это не только позволяет использовать данное покрытие для защиты имплантов от бактерий до проведения операций, но и применять его для подавления воспалений и прочих постимплантационных осложнений, облучая рентгеном ту часть тела пациента, куда был введен имплант. Это позволит улучшить качество жизни пациентов, уменьшить риски осложнений после операций и снизить нагрузку на медицинский персонал, подытожили ученые.