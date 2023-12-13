Академия Damo корпорации Alibaba создала языковые модели для Юго-Восточной Азии

ШАНХАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательская структура корпорации Alibaba - академия Damo - разработала две языковые модели, предназначенные для обработки языков Юго-Восточной Азии, которые также учитывают культурные особенности региона. Об этом сообщает шанхайский деловой ресурс Yicai Global.

SeaLLM и SeaLLM-chat способны работать с такими языками, как вьетнамский, индонезийский, тайский, малайский, кхмерский, лаосский, тагальский и бирманский. Эти модели, отметили в академии, могут выполнять различные задачи с учетом местных обычаев, стилистики и правовых положений лучше, чем системы, обученные на основе английского языка или латиницы. Практическим применением этих систем может стать возможность создавать чат-боты для компаний, которые работают на рынках Юго-Восточной Азии.

"Эти инновации призваны ускорить демократизацию искусственного интеллекта, расширяя возможности сообществ, которые исторически не так хорошо представлены в цифровой сфере", - приводит ресурс слова директора лаборатории языковых технологий академии Бин Лидуна.

Создание Alibaba таких языковых моделей нацелено на удовлетворение потребностей китайских компаний, развивающих электронную коммерцию и логистику в странах Юго-Восточной Азии. С ростом рынка трансграничные компании электронной коммерции сталкиваются с проблемой привлечения местных стримеров, поэтому надеются на получение недорогих инструментов с технологией искусственного интеллекта для настройки местных сервисов, указывает ресурс.