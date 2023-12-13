Омский политех разработает к 2025 году малые спутники для мониторинга территорий

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Омский государственный технический университет по заказу Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева разработает к 2025 году малые спутники для фото- и видеосъемки обширных территорий. Об этом рассказал в интервью ТАСС и. о. ректора вуза Василий Фефелов.
"По заказу ГКНПЦ им. М. В. Хруничева мы работаем над созданием малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Главное условие - использование доступных материалов и комплектующих. В 2025 году мы должны представить космический аппарат - демонстратор", - рассказал Фефелов.
Задача университета состоит в создании спутника, который послужил бы ближайшим прототипом для бюджетных космических аппаратов, сравнимых по характеристикам с зарубежными аналогами, производимыми массово. "На сегодняшний день особо внимание уделяется освоению низких орбит, что позволит более эффективно решать задачи непрерывного наблюдения за поверхностью Земли из космоса. Для этого необходимо большое количество спутников и, соответственно, их невысокая цена", - пояснил он.
Научные разработки ОмГТУ
И. о. ректора отметил, что с 2022 года научные разработки вузов стали более востребованными. Особое внимание уделяется области микроэлектроники. "Это наиболее чувствительная для России тема, санкции ударили в первую очередь по этой сфере. Сейчас для сохранения коллектива и компетенций мы релоцировали дизайн-центр ОмГТУ в ЦКБА (Центральное конструкторское бюро автоматики, которое занимается разработкой и производством сложных наукоемких радиоэлектронных управляющих систем и устройств автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры - прим. ТАСС) и дальше будем развивать это направление совместно. В рамках "Приоритета" мы реализуем проект разработки интеллектуального приборостроения по созданию отечественных автоматизированных систем управления технологическим процессом", - рассказал представитель вуза.
Также большой интерес сохраняется к машиностроению, приборостроению, программно-аппаратным комплексам, отечественному ПО и операционным системам. "Причем необходимо не просто импортозамещение, а конкурентные проекты, так как наши партнеры-заказчики, например, АО "Газпромнефть-ОНПЗ", привыкли работать с оборудованием высшего уровня. И мы принимаем этот вызов", - подчеркнул Фефелов.
Обеспечение кадрами промышленности
По словам Фефелова, для реализации всех этих проектов необходимы кадры, а их подготовка остается основной задачей вуза. Сегодня в Омский политех поступают молодые люди из более половины субъектов России и из стран ближнего зарубежья. "В этом году мы приняли 4 631 абитуриента, среди которых 777 человек из 50 регионов России. В первую очередь, конечно, это ближайшие к нам Новосибирская, Тюменская и Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Алтайский край, - рассказал и. о. ректора. - Если говорить про другие страны, то к нам поступили 244 абитуриента, в основном из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Но есть, например, и студент из Германии".
Особой популярностью пользуются направления "Информатика и вычислительная техника". Сохраняется большой спрос и на направления "Нефтегазовое дело", "Информационная безопасность", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Информационные системы и технологии", "Инноватика", "Дизайн".
Передовая инженерная школа
В вузе отмечают изменение запроса от промышленных предприятий. Если раньше акцент делался на сопровождении существующих технологий, то теперь перед университетом стоит задача по обеспечению глобального импортозамещения и технологического суверенитета страны. "В течение длительного времени подготовка кадров велась не для разработки, а для обслуживания уже существующих, большей частью импортных, технологий в области станкостроительного и инструментального машиностроения. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И у нас, и у региона большие планы на создание передовой инженерной школы в этой сфере", - отметил руководитель университета.
Вуз вошел в число победителей конкурса Минобрнауки России на создание передовых инженерных школ. "Сейчас огромная потребность именно в конструкторах, разработчиках. Основная задача - приведение в порядок инструментального производства и станочного парка наших предприятий. Некоторые технологические линии, которые сейчас восстанавливают, необходимо разрабатывать с нуля - а это непростая задача, под которую нужны соответствующие кадры", - подчеркнул Фефелов.
Импортозамещающий кластер
Тема импортозамещения остается актуальной практически во всех сферах промышленности. Для решения этой проблемы в 2023 году вуз создал центр, который разрабатывает недоступные в России детали. "Но мы столкнулись с тем, что не всегда заказчик готов ждать окончания разработки детали. Ведь это большой промежуток времени с огромными человеческими ресурсами. Необходимо определить материал, разработать всю документацию, пройти испытания. А оплата - по факту получения конечных изделий. И иногда вы проходите три четверти пути, а заказчик говорит, что уже приобрел деталь через параллельный импорт или Китай", - отметил и. о. ректора.
Поэтому вуз принимает участие в проекте развития промышленных кластеров, который при поддержке Минпромторга России создается на территории Омской области. "Так мы будем получать заказы по импортозамещению с минимальными рисками, с пониманием, что заказчик не уйдет, а разработка точно будет завершена и внедрена", - пояснил он.
Основная задача вуза
Фефелов подчеркнул, что раскрытие потенциала вуза повысит его конкурентоспособность. "Мы должны конкурировать, причем не столько внутри региона или с субъектами России, а на международном уровне, с другими странами, которые тоже занимаются машиностроением, спутникостроением, космическими технологиями. Только в этом случае у нас будут появляться конкурентные научные разработки", - считает он.
При этом, по мнению руководителя университета, стратегия развития ОмГТУ должна быть неразрывно связана с Омской областью. "Мы уже имеем большой пул партнерств с лидерами во многих отраслях. Сейчас работаем над тем, чтобы наши проекты нашли еще большее отражение в стратегии социально-экономического развития региона", - подытожил Фефелов.