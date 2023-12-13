Омский политех разработает к 2025 году малые спутники для мониторинга территорий

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Омский государственный технический университет по заказу Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева разработает к 2025 году малые спутники для фото- и видеосъемки обширных территорий. Об этом рассказал в интервью ТАСС и. о. ректора вуза Василий Фефелов.

"По заказу ГКНПЦ им. М. В. Хруничева мы работаем над созданием малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Главное условие - использование доступных материалов и комплектующих. В 2025 году мы должны представить космический аппарат - демонстратор", - рассказал Фефелов.

Задача университета состоит в создании спутника, который послужил бы ближайшим прототипом для бюджетных космических аппаратов, сравнимых по характеристикам с зарубежными аналогами, производимыми массово. "На сегодняшний день особо внимание уделяется освоению низких орбит, что позволит более эффективно решать задачи непрерывного наблюдения за поверхностью Земли из космоса. Для этого необходимо большое количество спутников и, соответственно, их невысокая цена", - пояснил он.

Научные разработки ОмГТУ

И. о. ректора отметил, что с 2022 года научные разработки вузов стали более востребованными. Особое внимание уделяется области микроэлектроники. "Это наиболее чувствительная для России тема, санкции ударили в первую очередь по этой сфере. Сейчас для сохранения коллектива и компетенций мы релоцировали дизайн-центр ОмГТУ в ЦКБА (Центральное конструкторское бюро автоматики, которое занимается разработкой и производством сложных наукоемких радиоэлектронных управляющих систем и устройств автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры - прим. ТАСС) и дальше будем развивать это направление совместно. В рамках "Приоритета" мы реализуем проект разработки интеллектуального приборостроения по созданию отечественных автоматизированных систем управления технологическим процессом", - рассказал представитель вуза.

Также большой интерес сохраняется к машиностроению, приборостроению, программно-аппаратным комплексам, отечественному ПО и операционным системам. "Причем необходимо не просто импортозамещение, а конкурентные проекты, так как наши партнеры-заказчики, например, АО "Газпромнефть-ОНПЗ", привыкли работать с оборудованием высшего уровня. И мы принимаем этот вызов", - подчеркнул Фефелов.

Обеспечение кадрами промышленности

По словам Фефелова, для реализации всех этих проектов необходимы кадры, а их подготовка остается основной задачей вуза. Сегодня в Омский политех поступают молодые люди из более половины субъектов России и из стран ближнего зарубежья. "В этом году мы приняли 4 631 абитуриента, среди которых 777 человек из 50 регионов России. В первую очередь, конечно, это ближайшие к нам Новосибирская, Тюменская и Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Алтайский край, - рассказал и. о. ректора. - Если говорить про другие страны, то к нам поступили 244 абитуриента, в основном из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Но есть, например, и студент из Германии".

Особой популярностью пользуются направления "Информатика и вычислительная техника". Сохраняется большой спрос и на направления "Нефтегазовое дело", "Информационная безопасность", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Информационные системы и технологии", "Инноватика", "Дизайн".

Передовая инженерная школа

В вузе отмечают изменение запроса от промышленных предприятий. Если раньше акцент делался на сопровождении существующих технологий, то теперь перед университетом стоит задача по обеспечению глобального импортозамещения и технологического суверенитета страны. "В течение длительного времени подготовка кадров велась не для разработки, а для обслуживания уже существующих, большей частью импортных, технологий в области станкостроительного и инструментального машиностроения. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И у нас, и у региона большие планы на создание передовой инженерной школы в этой сфере", - отметил руководитель университета.