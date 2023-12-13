В Петербурге выяснили, что породы Западного Таймыра пришли с юго-запада 300 млн лет назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета установили, что часть пород Западного Таймыра была принесена рекой с юго-запада более 300 млн лет назад. Исследование важно для решения вопросов формирования нефтегазоносных бассейнов и гигантского Таймырского каменноугольного бассейна, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Основной вывод нашей работы: материал, образующий каменноугольные и пермские грубообломочные породы Западного Таймыра, транспортировался рекой на 600-1 000 км с расположенных на юго-западе (в современных координатах) складчатых сооружений (горных систем) "Западно-Сибирской суши", образовавшихся в визейcком - серпуховском веках раннего карбона (340-320 млн лет назад) при коллизии Восточно-Европейского, Казахстанского и Сибирского континентальных блоков", - привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой осадочной геологии СПбГУ Сергея Шишлова.

Таким образом выяснилось, что породы поступали не только с находящейся на севере от Западного Таймыра "Карской суши", как это считалось раньше. В ходе исследования учение собрали и изучили 47 образцов гравия и гальки с разных территорий Таймыра: река Сырадасай, река Тарея, река Крестьянка, река Пясина, мыс Бражникова. Вместе с ними были проанализированы крупные обломки кварцитов, кислых и основных магматических, метаморфических и осадочных пород, установлены их количественные соотношения.

По данным вуза, территория крупнейшего в России арктического полуострова Таймыр исследована слабо, в частности, ранее детально не изучался состав пород. Хотя именно эти данные дают ученым понимание процессов объединения континентальных масс в составе суперконтинента Пангеи (340-320 млн лет назад), позволяют понять особенности эволюции континентальных окраин Северного Ледовитого океана, а также решить важные региональные проблемы, такие как формирование нефтегазоносных бассейнов и Таймырского каменноугольного бассейна, который является резервом технологических и энергетических углей для будущих поколений.