Эксперт заявил о необходимости присвоения особого статуса Каспийской нерпе

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Научное сообщество, занимающееся ежегодным подсчетом численности краснокнижного каспийского тюленя, популяция которого в 2023 году упала на 16,5%, предлагает присвоить этому животному первую категорию статуса редкости в Красной книге РФ. Об этом сообщил ТАСС гендиректор международного экологического фонда "Чистые моря" Василий Богословский.

В ноябре 2023 года в рамках научно-практической конференции в Астрахани замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков подтвердил природный характер массовой гибели краснокнижных тюленей на Каспийском побережье в декабре 2022 года. Согласно данным, полученным в ходе авиационного учета в зимний период 2023 года, общая численность тюленей в российско-казахстанской части Каспия в 2023 году составила 259 852 особи, что на 51 тыс. меньше, чем в 2022 году.

"Сейчас в Красной книге России приняты шесть категорий статуса редкости таксонов и популяций по степени угрозы их исчезновения: 0 - это вероятно исчезнувшие, 1 - находящиеся под угрозой исчезновения, 2 - сокращающиеся в численности, 3 - редкие, 4 - неопределенные по статусу, 5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Сейчас каспийский тюлень относится к категории редких. Прогнозируя возможность дальнейшего сокращения его численности, наш фонд и научное сообщество выступают за то, чтобы этому единственному млекопитающему Каспия был присвоен первый статус "находящийся под угрозой исчезновения", - сообщил Богословский, уточнив, что соответствующее предложение направят в специальную комиссию Минприроды России в ближайшее время.

По словам Богословского, это повысит категорию значимости и даст шанс попасть каспийской нерпе в список флагманских видов нацпроекта "Экология". Он добавил, что на сокращение популяции тюленей повлияли не только природные явления в Каспийском море, но также и иные факторы, в том числе особенности изменения климата в последние годы.

"Мы понимаем, что численность каспийских нерп снижается и на это влияет множество факторов. Так, из-за активного таяния льдов и малоснежных, теплых зим из года в год у тюленя пагофильного вида (размножающегося только на льду - прим. ТАСС) сокращается количество лежбищ. Сейчас ученые изучают перспективы его размножения и возможности адаптации к новым условиям обитания", - пояснил Богословский.

О каспийском тюлене

Ежегодно на побережье Каспийского моря находят мертвых тюленей. В основном ученые связывают это с природным воздействием. Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления, чья интенсивность резко возрастает при землетрясениях. Они вызывают выбросы газов, которые в маловетреных условиях формируют над поверхностью моря загазованные линзы воздуха.

В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 млн особей. В 70-х годах XX века, во времена бурного освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тыс. В 2020 году вид был занесен в Красную книгу Российской Федерации. По последним данным ученых, численность каспийского тюленя на территории Казахстана и России составляет около 260 тыс. особей.