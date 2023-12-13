На Сахалине появятся морская биостанция и лаборатория по биоразнообразию акватории ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Сахалинский государственный университет (СахГУ) создает на своей площадке лабораторию по изучению биоразнообразия акватории Дальнего Востока. Ее полигоном станет специальная биологическая станция, которая появится на мысе Анастасии на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Лаборатория по изучению биоразнообразия акватории Дальнего Востока создается в Сахалинском государственном университете. Полигоном лаборатории <...> в СахГУ должна стать биологическая станция на мысе Анастасии на полуострове Крильон. Основным пунктом для длительного размещения сотрудников и студентов, доставки грузов, а также проведения научно-просветительских мероприятий должна стать база "Таранай" СахГУ", - рассказали в университете.

По информации вуза, идею создания биолаборатории поддержал президент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых. "Уже сейчас мы собираемся проектировать лабораторию, продумывать совместно с МГУ образовательные программы. Преподаватели МГУ готовы к нам приезжать. На начальном этапе центр научных исследований разместится и начнет работу в существующем кампусе, а в полном объеме лабораторное оборудование будет приобретено для нового кампуса, который откроется в 2025 году", - привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности ректора СахГУ Александра Самардака.

По словам руководителя университета, строительство биологической станции займет около трех лет. Следующим летом на ее месте будет установлен базовый лагерь и первые полевые лаборатории. Параллельно со строительством новой биостанции должна быть обновлена база "Таранай", а также проработаны и запущены образовательные и научно-исследовательские программы по изучению биоразнообразия акватории Дальнего Востока.

"К сотрудничеству по новому проекту будут привлекаться эксперты из университетов и научно-исследовательских институтов Дальнего Востока. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании на базе СахГУ лаборатории по молекулярной биологии", - отметил Самардак.