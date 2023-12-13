В Южной Корее не подтвердили данные о создании сверхпроводника LK-99

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Общество сверхпроводимости и криогеники Республики Корея объявило, что не смогло подтвердить экспериментально сверхпроводимость при комнатной температуре материала LK-99. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Общество отметило, что восемь местных лабораторий воспроизводили эксперимент по созданию сверхпроводника в соответствии с методами авторов изначального исследования, но ни в одном из случаев не была зафиксирована сверхпроводимость при комнатной температуре. "Мы не обнаружили ситуации, при которой отсутствовало бы сопротивление или возникал эффект Мейснера", - говорится в документе, опубликованном южнокорейским научным обществом.

Летом южнокорейские физики из Университета Корё в Сеуле и компании Q-centre сообщили о создании первого в истории "комнатного сверхпроводника" LK-99, который, предположительно, проводит ток без потерь при комнатных температурах и давлении. Это заявление вызвало огромный интерес и скепсис со стороны научного сообщества, так как открытие подобного материала произведет настоящую революцию в области компьютерных технологий, а также транспортировки и хранения энергии.

В августе в электронной библиотеке Arxiv появились две статьи ученых из Китая и Индии. Они повторили опыты южнокорейских физиков и получили материалы, которые не обладали заявленными сверхпроводящими свойствами.