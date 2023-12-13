В РФ создали влагостойкое покрытие для дисплеев смартфонов, повышающее яркость

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали специальное покрытие для светодиодов, которое придаст экранам смартфонов и другой техники влагостойкие свойства и повысит их яркость. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

"Специалисты Алферовского университета (участника консорциума Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Фотоника") совместно с коллегами из ИТМО, СПбГУ и Сколтеха создали специальное покрытие для перовскитных светодиодов, которое защитит их от воды и повысит яркость в условиях высокой влажности. Разработка ученых применима в электронных устройствах и гибкой электронике, а также в дисплеях пультов управления беспилотниками", - сказали ТАСС в организации, отметив, что разработка не имеет аналогов.

Уникальность метода защиты диодов от влаги заключается в нанесении специального слоя, улучшающего проводимость положительных электрических зарядов, а также раствора, который под действием температуры образовывает светоизлучающую перовскитную пленку. На ее поверхности ученые расположили прозрачный электрод, созданный из слоев углеродных нанотрубок. Такой светодиод выдерживает влажность до 80% при температуре в 22 градуса Цельсия. При этом интенсивность его свечения повышается, что может способствовать получению более качественного изображения на экране в сложных погодных условиях, уточнили в фонде.

Авторы в ходе исследования также выявили способность определенных параметров влажности окружающей среды улучшать функциональные характеристики усовершенствованных при помощи нового подхода светодиодов.

"Это может объясняться рядом причин, но основная заключается в том, что под воздействием воды кристаллическая структура пленки "эволюционирует", можно даже сказать "самоорганизуется", что приводит <…> к увеличению яркости устройства. Разработанный метод позволяет достичь именно такого оптимального уровня влажности, который способен помочь улучшить яркость светодиодов", - приводит пресс-служба организации слова профессора Алферовского университета Ивана Мухина.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C.