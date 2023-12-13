В Томске подготовили программный комплекс для моделирования процессов нефтепереработки

ТОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ученые передовой инженерной школы Томского политехнического университета (ПИШ ТПУ) разрабатывают отечественный программный комплекс для научно-инженерного моделирования процессов нефтепереработки под названием Progress. В январе 2024 года начнутся тестовые испытания с участием индустриальных партнеров, сообщили в пресс-службе вуза.

"У университета есть мощная научная база по математическому моделированию химических реакторов нефтепереработки и многолетний опыт стабильной работы в интересах индустрии. Мы проводим фундаментальные и прикладные исследования по разработке технических решений, направленных на совершенствование технологий нефтепереработки. Инжиниринг операционных задач нефтепереработки и моделирование крупнотоннажных процессов на реальных промышленных данных позволили сформировать задел для создания ПО для нефтегазовой отрасли", - комментирует директор инженерной школы природных ресурсов Артем Боев.

Программный комплекс позволить строить инженерные модели промышленных установок, проводить оценку качества и выхода продукции на нефтеперерабатывающие заводы, оптимизировать параметры технологического режима объектов и прогнозировать срок службы катализаторов. Первые тестовые испытания с участием индустриальных партнеров запланированы на январь 2024 года. Также с помощью него можно будет обучать специалистов на стыке химической технологии и IТ-специальностей. В частности, с помощью него в ТПУ планируется подготавливать магистров по направлению "Химическая технология".

В настоящий момент готов прототип программного комплекса под названием Progress. Пользовательский интерфейс поддерживает многопользовательский режим работы. В вузе утверждают, что проект интересен заводам нефтеперерабатывающей промышленности, научным и образовательным организациям, так как позволяет сравнивать эффективность различных катализаторов и прогнозировать срок их эксплуатации на действующих установках.

"Добиться высокого прогностического потенциала удалось за счет возможности учета различных факторов дезактивации катализаторов. Кроме того, программное обеспечение позволят оценивать эффективность перехода производств на новый тип катализатора", - сказала профессор отделения химической инженерии ИШПР ТПУ Елена Ивашкина.

Кроме того, в настоящий момент программный комплекс интегрируется в образовательный процесс магистров, обучающихся в Томском политехническом университете по направлению "Химическая технология".