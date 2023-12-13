Эксперт осудил Запад за слабую заинтересованность в создании ИИ для диагностики болезней

ТАСС, 13 декабря. Западная медицина слабо заинтересована в развитии нейросетей для ранней диагностики и предотвращения болезней из-за ориентации западных систем здравоохранения и связанных с ними страховых компаний на максимизацию прибыли. Такое мнение выразил сооснователь компании - участника проекта "Сколково" Care Mentor AI Павел Ройтберг в рамках дискуссии "Искусственный интеллект в медицине и генетике", прошедшей в Москве.

"Западные системы здравоохранения нацелены не на предотвращение болезней, а на их лечение с минимальными для себя расходами и максимальной выгодой. Поэтому все деньги вкладываются в развитие методов лечения, а не ранней диагностики, в том числе при помощи нейросетей. Зарубежной системе страховой медицины просто не выгодно, чтобы пациент осознал, что сегодня ему нужно выпить условную таблетку и в результате этого не попасть завтра со страховым случаем в больницу", - отметил Ройтберг.

При этом Ройтберг отметил, что объемы персональной информации о здоровье, которые собираются при помощи "умных часов" и других мобильных устройств, в теории позволяют разработать ИИ-системы, которые будут анализировать состояние человека и заблаговременно оценивать вероятность развития болезни Альцгеймера или наступления инсульта. В России подобные системы диагностики разрабатываются в рамках эксперимента по использованию искусственного интеллекта в работе здравоохранительной системы Москвы.

Дискуссия "Искусственный интеллект в медицине и генетике" прошла на этой неделе в Москве под эгидой международной платформы Noodome и Российского еврейского конгресса. В обсуждении перспектив применения нейросетей и других систем ИИ в медицинской и генетической отрасли приняли участие ведущие биологи и биоинформатики России, а также руководители ИИ-стартапов и компаний, чьи продукты уже используются в работе московских медучреждений.