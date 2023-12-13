МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря. Условия наблюдения самого мощного звездопада года будут благоприятными при условии безоблачной погоды, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Каждый год в это время Земля проходит через рой мелких частиц, оставленных на своей орбите объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), который ученые характеризуют как нечто среднее между астероидами и кометами. Именно эти частицы, сгорая в атмосфере нашей планеты, образуют метеоры - яркие вспышки в небе. Пик звездопада, который действует с конца ноября, наступает в середине декабря.

"Это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. <…> Геминиды наблюдаются над южным горизонтом, они хорошо видны на всей территории России. В ночь пика с 13 на 14 декабря ожидается до 150 метеоров в час", - сказали астрономы.

Метеорный поток был открыт в конце XIX века. Свое название он получил от созвездия Близнецов (Gemini), в котором расположен радиант - область вылета метеоров. Рядом с ним находится звезда Кастор. В декабре это созвездие хорошо видно в течение всей ночи. Наибольшую высоту над горизонтом радиант Геминид набирает ближе к 02:00 мск.

"При условии ясной погоды условия наблюдения потока благоприятны. Луна близка к новолунию <…> и не помешает наблюдению метеоров в течение всей ночи", - уточнили в планетарии.

Согласно данным на сайте Росгидромета, в Москве в ночь с 13 на 14 декабря ожидаются облачная погода и снегопад, что может затруднить наблюдение звездопада.