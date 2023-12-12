В Тамбовской области разработали оборудование для улучшения свойств нефти

ТАСС, 12 декабря. Ученые Тамбовского государственного технического университета разработали оборудование для обработки нефти и нефтепродуктов, позволяющее улучшить их свойства. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Максим Промтов.

"Гидродинамическая кавитационная обработка нефти и нефтепродуктов позволяет изменить внутреннюю структуру нефти или темных нефтепродуктов (мазут, печное топливо, битум), улучшить их физико-химические и реологические характеристики: снизить вязкость и температуру застывания; снизить температуру начала кипения; увеличить выход светлых фракций при перегонке нефти", - рассказал Промтов.

Для парафинистой нефти, в которой содержание смол и асфальтенов низкое, снижение поверхностной энергии происходит в процессе разрыва связи между молекулярными соединениями. Это способствует снижению вязкости нефти и снижению затрат энергии на ее транспортировку по трубопроводам. Также при кавитационной обработке возможно увеличение до 10% выхода светлых фракций (бензин, дизельное топливо) при нефтепереработке.

По словам руководителя проекта, преимуществом обработки являются низкие удельные энергозатраты. Часть компаний использует разработанное учеными ТГТУ оборудование для обработки нефти и нефтепродуктов.