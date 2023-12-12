Эксперты: домашние и одичавшие кошки уничтожают 2 084 вида диких животных

ТАСС, 12 декабря. Международный коллектив биологов и экологов изучил диету большого числа домашних и одичавших кошек и обнаружил, что эти животные активно убивают представителей 2 084 видов диких млекопитающих, рептилий и птиц, 17% которых включены в Красную Книгу. Выводы исследователей были опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.

"В общей сложности нам удалось получить свидетельства того, что кошки нападают и поедают 2 084 вида других животных, в том числе 9% известных разновидностей птиц, около 6% млекопитающих и 4% рептилий. Сразу 347 из них относятся к категории видов, которые уже были внесены в Красную Книгу", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа экологов и биологов под руководством профессора Обернского университета (США) Кристофера Лепчика в ходе объединения и сопоставления результатов и выводов 544 исследований, посвященных диете домашних и одичавших кошек, проживающих во всех частях света, в том числе и на территории островов в Антарктике.

Как объясняют исследователи, интерес к диете кошек обусловлен тем, что численность домашних питомцев и их сбежавших сородичей, по последним оценкам биологов, составляет от 600 млн до миллиарда особей. Многие из этих животных проводят значительную часть жизни за пределами квартир и домов, где кошки получают возможность постоянно или очень часто охотиться на птиц, мелких млекопитающих, амфибий и рептилий.

Профессор Лепчик и его коллеги обнаружили, что домашние питомцы и их одичавшие сородичи атакуют и поедают огромное число других представителей фауны, как минимум 2 084 вида диких млекопитающих, рептилий и птиц. Около половины из них, 981 вид, приходится на пернатых, тогда как на долю млекопитающих и пресмыкающихся приходится по 431 и 463 вида.

Несмотря на то, что чаще всего жертвами кошек становились мыши, различные виды крыс и воробьи, значительная доля уничтоженных ими диких животных, 17% от общего числа их видов, приходится на тех рептилий, млекопитающих и птиц, которые внесены в Красную Книгу. Все они обладают статусом видов, близких к уязвимому положению (NT) и к числу видов под угрозой вымирания, что делает домашних и одичавших кошек одной из главных экологических угроз для сохранения высокого уровня разнообразия видов, подытожили ученые.