В РФ уровень смертности от болезней сердца упал на 30% с 1990 года

ТАСС, 12 декабря. Число людей, умерших от болезней сердца и сосудов, выросло с 12,4 млн в 1990 году до 19,8 млн в 2022 году по всему миру, однако при этом уровень смертности от этих заболеваний в России и в других странах снизился на 30% по сравнению с 1990 годом с поправкой на возраст населения. Выводы ученых и исходные данные были опубликованы в статье в журнале JACC.

"Несмотря на то что уровень смертности от болезней сердца и сосудов в мире в среднем снизился на 35% с 1990 года, общее число смертей от данных заболеваний выросло с 12,8 млн до 19,8 млн, что связано со старением населения Земли. Схожие тренды оказались характерны и для стран Восточной Европы, в которых сохраняются одни из самых высоких на планете показателей смертности от болезней сердца и сосудов", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришел международный коллектив медиков под руководством доцента американского Института изучения метрики здоровья в Сиэтле (IHME) Грегори Рота во время изучения данных, собранных в рамках проекта Global Burden of Disease (GBD). Его ведут ВОЗ, IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с 1990 года. Ученые изучили статистику, собранную по 18 различным болезням сердца и сосудов и 18 связанным с ними факторам риска в 204 странах - участницах ООН.

Проведенный медиками анализ указывает на то, что ишемическая болезнь сердца, инсульты и прочие заболевания сердца и сосудов ежегодно уносят жизни около 19,8 млн человек, что на 59% больше аналогичного показателя в 1990 году. При этом ученые обнаружили, что уровень смертности с учетом возраста граждан вырос только в 27 изученных странах по сравнению с 1990 годом, тогда как в остальных 177 государствах он упал в среднем примерно на 30-35%.

Расчеты ученых показывают, что Восточная Европа продолжает оставаться одним из лидеров антирейтинга по частоте смертей от болезней сердца и сосудов - сейчас на их долю приходится около 553 смертей на 100 тыс. населения в восточно-европейских странах, что на 24,3% ниже, чем в 1990 году. По словам исследователей, главным фактором риска для россиян и жителей других стран Восточной Европы является гипертония, что необходимо учитывать при проработке мер, нацеленных на снижение смертности и заболеваемости.

Как и в других странах Восточной Европы, в России уровень смертности от болезней сердца и сосудов пока остается относительно высоким - 400 на 100 тыс. населения. При этом он уменьшился на 30% по сравнению с 1990 годом, когда этот показатель составлял 569 смертей на 100 тыс. населения, что отражает существенный прогресс медицины России в борьбе с развитием болезней сердца и сосудов.