У берегов Мурманской области обнаружили микропластик из пяти городов США

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Российской академии наук "Чистая Арктика - Восток-77" обнаружила у побережья Мурманской области микропластик из пяти городов США, а также из Великобритании, Норвегии и Исландии. Частицы пластика приносит в Баренцево море течение Гольфстрим, заявила в пресс-центре ТАСС участница экспедиции Оксана Толстых.

"Это загрязнение будет бесконечным. Это и Майами, и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Бостон - я во всех этих городах была и видела, как это происходит. Поток мусора осознанно сбрасывается в ряде населенных пунктов. Это течение будет бесконечно обеспечивать перенос мусора к нам в Баренцево море. Проблема большая, проблема серьезная. Если мы не будем говорить об этом с больших площадок, то мы придем с вами к большой катастрофе, мы будем свидетелями этого", - сказала Толстых.

Как говорится в материалах экспедиции, из-за захоранивания мусора в Атлантическом океане течение переносит частицы микропластика к побережью Мурманской области из пяти крупных городов США: Майами, Вашингтона, Филадельфии, Нью-Йорка, Бостона, а также исландского Рейкьявика, британских Абердина и Эдинбурга и норвежского Бергена. Несколько лет назад ученые обнаружили микропластик в планктоне - это значит, что он уже содержится в самых низших уровнях пищевой цепочки, по которой он и доходит до человеческого стола. В основном пластик содержится в рыбе и морепродуктах, в особенности в устрицах и мидиях.

"По составу пластикового мусора мы можем увидеть, что преобладают отходы рыболовного промысла и судов. По происхождению пластика все довольно разнообразно: около 50% пластикового мусора - это пластик иностранного производства. По нашим подсчетам, лидирует Норвегия, также присутствуют Швеция, Финляндия, Великобритания, США и другие государства", - добавила участница экспедиции Мария Виноградская.

Жалоба в прокуратуру

Участники экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77" обратятся в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с жалобой на загрязнение. Гольфстрим приносит мусор от берегов США, где его захоранивают, заявил начальник экспедиции, руководитель проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

"Такое серьезное увеличение концентрации микропластика в российских водах представляет реальную угрозу для населения арктических регионов и рыболовства. Эта тема требует дальнейшего обсуждения экологического сообщества России. А позже и вынесения на международную повестку. И конечно, мы обратимся в профильные контролирующие органы, такие как Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. Попросим их дать свою оценку происходящему и принять необходимые решения. И могу предположить, что меры реагирования на представленные научные исследования будут соответствующими", - сказал Нагибин в пресс-центре ТАСС.

По его словам, научные исследования западной части Баренцева моря с 2014 года показывают увеличение концентрации микропластика в морской воде. Летом 2023 года впервые концентрация микропластика в районе полуострова Рыбачий и норвежско-российской границы превысила 1 млн частиц на квадратный километр. И это притом что учитывались частицы размером менее 250 микрон. Они имеют свойство накапливаться в рыбе и других морепродуктах, а затем через них попадают в организм человека.

"Совершенно очевидно, что необходимо защитить Баренцево море от пластиковых отходов. По сути, сейчас оно является естественным фильтром для всего твердого мусора, которое попадает в русло течения Гольфстрим. Во-первых, мы считаем, что нужно расширить понятие "дампинг". Оно должно включать в себя не только захоронение отходов и морских водах, но и мусорные полигоны, которые имеют стоки в реки или напрямую в моря. Также мы считаем, что необходимы срочные меры по ужесточению контроля за выполнением Лондонской конвенции 1972 года о противодействии дампингу", - добавил Нагибин.

Как добавил российский исследователь загрязнения водных экосистем Байкала, Енисея, Баренцева и Карского морей Максим Токарев, схема течений в морях к северу от Европы представляет собой преобладающее движение с запада на восток. Почти вся вода движется из северной Атлантики в виде множества местных течений, на самом деле входящих в общее движение Гольфстрима. Течение Гольфстрим собирает воду с мусором от восточных берегов США, северных берегов Британии и стран Евросоюза и приносит в Норвежское и Баренцево моря, которые являются своеобразным тупиком.

"Вот откуда увеличивающееся содержание микропластика в западной части Баренцева моря. Помимо естественного выноса мелкого пластикового мусора из рек в моря, стало популярным захоронение мусора крупных городских агломераций в морских водах. Вместо того чтобы развивать мусорные полигоны, ряд стран Атлантики и Тихого океана не стали слишком ограничивать затопление мусора. Кроме того, часть полигонов расположена на островах, берегах заливов или рядом с устьями крупных рек, что позволяет части отходов беспрепятственно попадать в воду. В США ряд мусорных полигонов восточного побережья находится на берегу, чтобы удобнее доставлять к ним бытовые отходы на баржах. Самый большой мусорный полигон Восточного побережья США "Фрешкиллс" более двадцати лет находился прямо на берегу южнее Нью-Йорка", - уточнил Токарев.